"To bo moj prvi finalni nastop na svetovnih prvenstvih, vesela sem. A bilo je kar nekaj treme. Kljub temu sem dokazala, da lahko tudi pod pritiskom dobro skočim, da ni tako le tedaj, ko gre vse gladko. Sem zelo jezna nase, da sem se znašla v takem položaju, a vesela, da sem se izvlekla," je takoj po tekmi povedala Šutejeva.

Tridesetletna članica celjskega Kladivarja je v prvih poskusih preskočila 4,20, 4,35 in 4,50 m, na 4,55 m pa je letvico dvakrat podrla in bila na robu izpada. A se je z uspešno izvedenim tretjim skokom rešila ter nato nastopila tudi na višini 5,60 m.

Slednjo je prva v svojem prvem poskusu na tekmi zmogla Grkinja Katerina Stefanidi, aktualna olimpijska zmagovalka in branilka svetovnega naslova.

Uspešna v zadnjem poskusu

"Kvalifikacije so dodaten stres in sem vesela, da je to sedaj že za mano." Foto: Reuters Šutejevi v prvem skoku ni uspelo, ko je skakala drugič, je bilo uspešno prek norme za finale že 14 tekmovalk. Ljubljančanka je bila v drugem skoku daleč od uspeha in ji je za nadaljevanje prvenstva ostal le še en poskus. Tega je uspešno opravila in se uvrstila v pričakovani finale, vendar na dramatičen način.

"Med skoki me je malo prešinilo, bojazen, da ne bi šlo. A ne smeš pustiti teh misli v glavi, drugače ne moreš preskočiti letvice. Prepričevala sem se, da lahko, da sem to že velikokrat storila, zakaj bi bilo danes kaj drugače. Trener Milan Kranjc je verjetno jezen, malo sem imela težave s skokih, tehnično so bili napačni, ni mi steklo od odriva naprej mi skok ni steklo. To moram popraviti in v finalu bo vse dobro."

Dejala je, da bo skušala v finalu prehiteti čim več tekmovalk. "Kvalifikacije so dodaten stres in sem vesela, da je to sedaj že za mano. Nisem presenečena, da nas je 17 v finalu, ker je bila norma zelo nizka. Nastopila bom brez obremenitve, skušala bom prikazati čim več dobrih skokov, kot sem jih letos že veliko. Prepričana sem, da lahko preskočim tudi 4,80 m."

S seboj je imela nove in stare palice

Nov državni rekord, 4,73 m, je nekdanja mladinska svetovna podprvakinja dosegla 15. septembra v Velenju na zadnji pravi tekmi pred SP. Potem je le še prejšnji petek testirala nove palice, ki so prišle iz ZDA v Slovenijo le nekaj dni prej.

Pri odvijanju zavoja pa si je obenem še porezala prst, a je dejala, da je to med tekmo ni motilo. S seboj je imela nove in stare palice, a je skakala s slednjimi, ker je bilo za prave preizkuse novih vendarle premalo časa.

Edina slovenska atletska finalistka na prejšnjih igrah v Riu de Janeiru je nastopila kot druga po vrsti v devetčlanski slovenski ekipi in spoznavala tudi pogoje na povsem klimatiziranem stadionu Al Khalifa. Zaradi ogromnih šob, razporejenih na spodnjem in zgornjem obodu objekta, in iz katerih piha hladen zrak, atleti sploh ne čutijo vročine, ki se približuje 40 stopinjam Celzija, ter velike vlage.

"Zrak se je malo vrtinčil, a je bilo na tekmovališču zelo mirno, ni bilo vetrovno. Na ogrevanju je bilo na ogrevalnem stadionu, ki ni klimatiziran, zelo vroče, a sem se ogrevala v šotoru in tudi ni bilo težav," je končala Šutejeva.

