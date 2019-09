Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Barbara Špiler je v metu kladiva s 65,76 m prvi dan svetovnega prvenstva v atletiki v Dohi izpadla v kvalifikacijah. V prvi skupini je zasedla 13. mesto in se že pred nastopom druge skupine ni mogla uvrstiti med 12 finalistk. Skupno je SP končala na 27. mestu.

"Zadovoljna sem z nastopom, čeprav nisem dosegla daljav, na katere bi bila ponosna. A moj cilj je bil, da nastopom s hladno glavo. Tehnično sem po porodniškem premoru in vrnitvi na tekmovališča zelo napredovala, moč pa moram pred naslednjo sezono dvigniti na višjo raven. Želim si izboljšati osebni rekord, je že čas, in doseči normo, 72 m, za olimpijske igre v Tokiu," je povedala Špilerjeva, ki je prehitela tri tekmovalke.

Imela je najslabši izid med vsemi prijavljenimi, s kvalifikacijami pa je začela v prvi skupini in so ji v prvem metu namerili 65,55 m. Delila je deseto mesto v skupini med 13 tedaj uvrščenimi, saj dve tekmovalki nista imeli veljavnega meta.

V zadnjem metu je kladivo pristalo na 65,75 m

Brez izmerjenega dosežka je bila v drugi seriji tudi Brežičanka, ki je vrgla še slabše kot prvič in namerno prestopila. Pred zadnjim, tretjim poskusom je izgubila štiri mesta in bila predzadnja, 14. V njenem zadnjem metu je kladivo pristalo na 65,75 m in je prehitela dve tekmovalki v skupini.

Avtomatična kvalifikacijska norma je bila 72 m, kar je več od slovenskega rekorda Špilerjeve, ki pa je 71,25 metra vrgla leta 2012.

Po odličjih na velikih v mladinskih tekmovanjih je zbrala še nekaj nastopov na članskih velikih tekmah, na tokratni pa je nastopila prvič po materinstvu. Njen trener je najboljši slovenski atlet vseh časov Primož Kozmus, ki pa ga tokrat ni bilo v Dohi. Dejala ji je, da ji je malo na tekmi, bolj za spodbudo, pomagal trener Srdjan Djordjevič. Oktobra bo nastopila še na vojaških svetovnih igrah in si tam želi še boljšega izida kot v Dohi.

