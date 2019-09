Maratonke danes na SP zaradi velike vročine na delu ponoči

Temperature ta čas presegajo 35 stopinj Celzija, ob 68-odstotni vlažnosti zraka pa dajejo občutek, da se termometer približuje 50 stopinjam Celzija, zato še vedno obstaja možnost odpovedi oziroma prestavitve maratona.

Prav zaradi velike vročine so štart maratona prestavili na tako neobičajen čas. IAAF je zapisala, da še vedno obstaja možnost, da bo ponoči temperatura padla na napovedano raven. Pred šestimi meseci so predvidevali med 28 in 30,9 stopinje Celzija, ki so mejne za izvedbo tekmovanja.

Zvečer sledi še en posvet

IAAF je še pustila malo možnosti, da se spremeni začetek tekme. To bodo storili do 22.30 po lokalnem času, 21.30 po srednjeevropskem, na predlog svojega zdravstvenega delegata za tekmovanje Stephana Bermona, ki lahko tudi umakne s štartnega seznama katero izmed atletinj, če bi ji grozilo preveliko zdravstveno tveganje.

IAAF je obenem zagotovila, da so storili vse, da bi v katarski prestolnici tekmovanje potekalo s kar najmanj tveganja za nastopajoče.

Maratonke bodo na štadion na svetovnem prvenstvu pritekle ponoči. Foto: Reuters

"Tekmovanje v maratonu bo potekalo sredi noči. Vse udeležene nacionalne zveze so bile sproti obveščene o vseh pomembnih dogodkih v zadnjih šestih mesecih, prav tako je tekoče potekalo sodelovanje med zdravstveno komisijo IAAF in zdravniki reprezentanc. Zelo smo povečali število točk za osvežitve. Povečali smo medicinsko osebje z dodatnimi vodilnimi svetovnimi strokovnjaki za take dogodke," je sporočila IAAF.

Na štartnem seznamu je še vedno vseh 69 tekmovalk in dve rezervi. Slovenija na letošnjem SP v maratonu nima svojih predstavnikov.