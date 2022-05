Pevec si je kres v otroštvu naredil kar v stanovanju #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Planet Vau, ki jo lahko na Planetu spremljate vsako soboto ob 18.20, smo se tokrat pogovarjali z Jernejem Tozonom. Pevec skupine Čuki se sicer pripravlja na novo sezono veselic in koncertov, pred dnevi so se pojavila ugibanja, če ponovno uživa samski stan. Eva Cimbola je to preverila, Jernej pa ji je vmes razkril tudi nekaj spominov iz otroštva.