Tekmovalec nasmejal z zabavno anekdoto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V kvizu Milijonar, ki bo na sporedu nocoj ob 19.45, nas čakajo nova zanimiva vprašanja in tekmovalci, ki upajo, da jim bo uspelo vsaj ponoviti uspeh tekmovalca Mateja iz prejšnjega tedna, ki je pravilno odgovoril na kar trinjast vprašanj. Med njimi bo tudi Gašper iz Zagorja ob Savi, ki je voditelju Juretu Godlerju zaupal zabavno ankekdoto.

Gašper je na začetku oddaje razkril, koliko vprašanj se nadeja pravilno odgvoriti. "Tam do trinajstega računam, da bom prišel," je dejal malo za šalo in malo zares, Jure Goder se je ob tem odzval: "Samo? Do petnajstega ali pa nič!"

V nadaljevanju kviza je tekmovalec poskrbel za smeh v studiu, ko je razkril, kaj se mu je pripetilo, ko se je po eni od zabav vrnil domov. Ker ni imel ključa od stanovanja se je povzpel na balkon, a so bila tudi tista vrata na njegovo nesrečo zaklenjena. Z balkona ni več mogel splezati in je zato noč moral preživeti na balkonu. Več v zgornjem videu.

Ali bo tekmovalec bolj spreten pri plezanju po denarni lestvici v Milijonarju, preverite v nocojšnji oddaji.

Milijonar je na sporedu ob ponedeljkih in torkih ob 19.45 na Planetu. Zamujene oddaje si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.