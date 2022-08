Vas zanima, kdo sta kandidata, ki se bosta na prvi pogled poročila nocoj?

V šovu Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 20.45, nocoj v ljubezenski eksperiment vstopa še tretji novi par. Kdo sta neznanca, ki se bosta prvič srečala pred oltarjem, in zakaj sta svojo srečo v ljubezni prepustila strokovnjakom?

V britanski različici ljubezenskega eksperimenta se bosta nocoj poročila še dva neznanca. 28 let star policijski narednik Richard bo za svojo ženo vzel štiri leta starejšo finančno direktorico Harriet. Oba zakonca sta se za sodelovanje v eksperimentu odločila, ker sta bila v strahu, da sama nikoli ne bosta našla ljubezni svojega življenja.

Richard je namreč zaradi svojega poklica naletel na težave pri ustalitvi z nekom, saj je njegov delovni urnik običajno predstavljal težavo za vse izbranke. Tudi Harriet pa je na račun svojega poklica samska že pet let, saj ji ta predstavlja težavo najti partnerja zaradi vseh obveznosti.

Britanska nevesta je pojasnila: "Po petih letih samskega življenja me je zaskrbelo, kako bom našla osebo, s katero bom lahko do konca svojega življenja. Opazovala sem svoje prijatelje, ki so se vsi že ustalili, in se spraševala, zakaj meni to preprosto ne uspe. In kdaj mi bo uspelo, če mi sploh bo."

Medtem pa je imel Richard že pet resnih razmerij, z željo najti pravo osebo pa se je prijavil tudi na ducat spletnih strani za zmenkarije, vendar vseeno pri iskanju prave osebe zase ni imel sreče. "Kot policijski narednik namreč delam ob nenavadnih urah, večerih in koncih tedna. To vedno zelo vpliva na moje odnose, a jaz vseeno ostajam romantik. Ljubezen, ki jo iščem, predstavlja sonce, mavrico in srečo, ki jo običajno prikazuje konec vsakega ljubezenskega filma," je priznal.

Se bosta Richard in Harriet ujela ali bosta po prvem snidenju razočarana nad izborom strokovnjakov? Foto: Red Arrow Studios

Harriet in Richard se bosta poročila v enem izmed luksuznih londonskih hotelov. Na poročnem obredu bosta prvič ugledala svojega bodočega življenjskega sopotnika. Kakšna občutja ju bodo prevevala pred poroko? Kakšen bo njun odziv, ko se bosta prvič videla? Vse to in še več izveste v nocojšnji epizodi šova Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo, ki se bo na Planetu predvajala ob 20.45!

