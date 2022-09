Nocoj si bosta večno zvestobo obljubila ta dva kandidata

Na Planetu lahko od ponedeljka do četrtka ob 20.45 spremljate šov Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo. Včeraj je v zakonski stan že skočila 28-letna medicinska sestra Steph, ki je za moža vzela kar 11 let starejšega Jonathana, ki se sicer ukvarja z nepremičninami. Že danes pa sledi poroka drugih dveh kandidatov.

V britanski različici ljubezenskega eksperimenta po poteh Steph in Jonathana nocoj stopata še Verity in Jack. Verity je 28-letna vodja pisarne, ki prihaja iz Londona, sebe pa je opisala kot zelo družabno osebo. V eksperiment se je prijavila, ker je želela spoznati duhovitega partnerja, ki bo obenem skromen, čustven, iskren in odprte narave. Želela si je tudi, da bi z njo delil željo po skupni ustalitvi in da bi se zanimal za glasbo.

Na podlagi tega so ji strokovnjaki izbrali tri leta mlajšega IT-svetovalca Jacka, ki prav tako prihaja iz Londona. Jack je zase dejal, da je izjemno družaben, živahen in šaljiv. Povedal je, da si v eksperimentu želi spoznati drobno in aktivno dekletce, ki je skrbno in odprto za nove izkušnje in ki obenem ceni iste družinske vrednote kot on. Jack je namreč odraščal pri starših, katerih zakon je uspešen že več kot 40 let, kar mu je vzor v življenju.

Strokovnjaki so dejali, da so ga želeli združiti z nekom, katerega bližina bi mu dala občutek posebnosti in ki bi ga znal nasmejati.

Po njihovem mnenju je prava oseba zanj Verity. So strokovnjaki tokrat zadeli terno?

Ljubezenski eksperiment Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do četrtka ob 20.45! Vsak dan pa si prej lahko ogledate še dve epizodi priljubljene turške telenovele Prepovedani sadež (Yasak Elma), ki se pričenjata ob 18.50 in ob 19.45! Še več vsebin vas čaka tudi na Planeteka.si.