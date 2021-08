Nocoj na Planetu: "Hitro odidiva, da naju ne zaloti tvoja žena" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Želim si te poljubiti," je jasno in glasno dejala Davina, nevesta v eksperimentu Poroka na prvi pogled. Ampak tega ni rekla svojemu možu, ampak možu sotekmovalke. Davina in Dean sta se spoznala na skupni večerji vseh parov v šovu in se takoj začela spogledovati. Že dan po večerji sta se dogovorila tudi za skrivni zmenek.

"Midva se se takoj ujela, ne vem, zakaj naju strokovnjaki v eksperimentu niso takoj združili," je zmeden ženin Dean. Svoji novopečeni ženi Tracey prikriva, da se spogleduje z Davino in da je šel z njo na zmenek. Ko ga je vprašala, kje je bil čez dan, ji je odgovoril, da je čistil in kuhal. Pari namreč trenutno živijo skupaj in spoznavajo navade partnerja.

Tudi Tracey je svojemu možu lagala v obraz. Nakupovala sem in pila vino, je bil njen alibi. V resnici je bila na skrivnem zmenku z Deanom, mu izkazovala nežnost in iskreno povedala, da jo privlači. Na koncu zmenka je dejala: "Morava oditi, preden najina partnerja izvesta za naju."

Kako dolgo bosta varovala svojo skrivnost, bo Davina le dobila poljub? Poroka na prvi pogled nocoj ob 21. uri na Planetu.

