"Še zjutraj sva spala skupaj, zdaj me zapuščaš?" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Poroka na prvi pogled je pred nami najbolj šokantna ceremonija zaobljub do zdaj. Čaka nas preobrat, ki ga ni pričakovala niti nevesta sama. Poroka na prvi pogled je na Planetu od ponedeljka do petka zvečer.

Videti sta bila kot popoln par, ki se je zaljubil na prvi pogled v šovu Poroka na prvi pogled. Tracey in Dean sta edini par v peti sezoni, ki se je sprostil do te mere, da sta tudi intimna. Vse je bilo videti v redu, ljubeč par, ki se obsipa z komplimenti, potem pa je sledila prva ceremonija zaobljub.

To je čas, ko resnica pride na plano, saj takrat vsak na listek napiše, ali bi rad nadaljeval eksperiment ali pa bi rad odšel domov. Strokovnjakom sta ravno razlagala, kako se imata lepo, dokler ju niso postavili pred odločitev, pokažita listke ...sledil je šok!

Dean je šokiral vse navzoče, še najbolj pa svojo nevesto, saj ni niti slutila, kaj jo čaka. Na njegovem listku je pisalo, odhajam, ona pa je napisala ostajam. Pravila igre pa pravijo, da par v takšnem primeru ostane skupaj še en teden in skuša rešiti nesporazume.

Dean se je odločil za odhod iz eksperimenta.

Označila ga je za revo in mu povedala, da se tega ne počne na tak način ter da jo je zavajal in izkoristil, spal z njo, zdaj pa jo je pustil. Ko so ga strokovnjaki povprašali, kaj mu je najbolj všeč na njej, je poudaril videz, saj ima zanj prave proporce, a je ne želi več zavajati. "Še zjutraj sva spala skupaj," je dejala v šoku.

Ali ima Dean ogledano že drugo nevesto, saj so se vsi spoznali na skupni večerji, pa spoznajte nocoj v šovu. Pari bodo namreč zdaj izkusili skupno življenje in bili še na večji preizkušnji.

Poroka na prvi pogled, nocoj ob 20.45 na Planetu. Ne zamudite!

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.