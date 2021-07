"Komaj čakam, da bomo lahko spali skupaj" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svinganje v šovu Poroka na prvi pogled? Ena od novopečenih nevest ima s svinganjem že izkušnje, zdaj bo presenetila njena sotekmovalka, ki se veseli, da bo pobližje spoznala ostale ženine v šovu. Oddaja Poroka na prvi pogled je na Planetu od ponedeljka do petka zvečer.

Nocoj ne zamudite drame v oddaji Poroka na prvi pogled. Pari se bodo prvič usedli za isto mizo in se bolje spoznali. V tem času, ko so za njimi poroka in medeni teden, se je že zgodilo marsikaj, a skupna večerja bo kljub temu polna presenečenj. Med večerjo imajo pari čas iskreno spregovoriti o njihovem razmerju, pa tudi flirtati z drugimi.

Samohranilka Joy bo navzočim potarnala, da se z novim možem sploh ne držita za roke in da med njima ni nežnosti. A tudi njuni prvi trenutki v šovu niso bili ravno obetavni, saj je bil ženin razočaran nad svojo novo ženo.

Za presenečenje večera pa bo poskrbela izjava ene od nevest: "Komaj čakam, da bomo vsi živeli skupaj. Da bomo lahko spali drug z drugim." In to vpričo svojega moža, ki je ostal brez besed. Zato pa jezika ni "šparala" njena sotekmovalka, ki je sedela nasproti nje in občutila, da je vrgla oko na njenega moža. "Koliko mož pa misliš ukrasti?" jo je vprašala. "Enega", ji je odgovorila.

Poroka na prvi pogled je na Planetu od ponedeljka do petka zvečer.

