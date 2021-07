Milijonar išče ženo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Oddaja Poroka na prvi pogled je na Planetu od ponedeljka do petka zvečer. Strokovnjaki so pred največjim izzivom doslej, saj morajo najti popolno ženo za milijonarja z zelo visokimi pričakovanji. Bi to lahko bila njegova nevesta Carly?