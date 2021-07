Ko moški pričakuje ... preveč? #video

Vsak samski moški ali ženska ima svoje ideale in pričakovanja. A nekateri res živijo v prepričanju, da idealen partner obstaja, zato si ne želijo nič drugega kot resnično barbiko, na primer. Blond lasje, modre oči ter veliko oprsje so zahteve, ki si jih je omislil ženin v oddaji Poroka na prvi pogled. Kljub temu, da je tudi sam štorast in neverjetno samozavesten, je s pričakovanji presenetil tudi strokovnjake, ki so v oddaji zadolženi za izbiro primernih partnerjev.

A strokovnjakom je uspelo. Dodelili so mu stevardeso, ki prav tako išče ljubezen, si želi otrok in družine in je, prav tako kot ženin, malce štorasta.

A kljub močni želji, da preskoči zmenke in se preprosto poroči, česar si želi že od mladih nog, pravi, so jo obšli pomisleki. Bila je zelo živčna, preden je stopila pred oltar z neznancem, in se prepričevala, da to zmore. A če je bila tako imenovana barbika iskrena do sebe, je na drugi strani njen ken samozavestno zatrjeval, da treme ni. No, že njegovo ščetkanje zob pa je kazalo nasprotno.

Kako se bo razvila njuna zgodba in kateri ženin iz 4. sezone se nam bo pridružil tudi v 5. sezoni si lahko ogledate nocoj na Planetu.

