Bojanu Papežu spet uspelo #foto

Na Planet TV prihaja edinstvena televizijska preizkušnja Exatlon. Napeto športno tekmovanje, ki združuje užitek v športnem udejstvovanju in premagovanju izjemno zahtevnih izzivov, bo jeseni na Planet TV! Kako je biti pod pritiskom in obenem pod sojem žarometov, prav zagotovo ve tudi Bojan Papež, zmagovalec šova The Biggest Loser Slovenija.