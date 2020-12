Ko je igralec odgrnil pregrinjalo, je oskarjevki vzelo sapo

Film so, kot je mogoče razbrati iz njegovega naslova, snemali v Avstraliji, od koder prihajata oba igralca. V enem od romantičnih prizorov, v katerem bi se morala pridružiti Hughu Jackmanu s spalni vreči, je Nicole Kidman doživela šok. Ko je soigralec odgrnil pregrinjalo, je oskarjevka zagledala strupenega škorpijona, ki se je plazil po njegovi nogi.

Nato mu je mirno rekla, naj se ne premika in počepnila ter škorpijona spravila v klobuk. Klobuk je odnesla do bližnjega gozda in ga spustila na svobodo. Cela snemalna ekipa ji je ob tem zaploskala, mnogi pa so se spraševali, zakaj ga ni preprosto pohodila. Zvezdnica je odgovorila: "Nikoli ne bi ubila živali. Vsako bitje je tukaj z namenom. Škorpijon samo ni spadal v Hughovo spalno vrečo."

Zanimivo je tudi, da Hugh Jackman ni bil prva izbira za to vlogo v filmu. Zaradi snemanja filma Viteza teme, ki mu je posthumno prinesel oskarja, je sodelovanje moral zavrniti Heath Ledger, zaradi prenizkega plačila pa Russell Crowe.

Zvezdnica je med promocijo filma razjezila avstralske staroselce

Med promocijo filma je Nicole Kidman razjezila avstralske staroselce, potem ko je v nemški pogovorni oddaji poskušala igrati na tradicionalno glasbilo didžeridu. Tradicionalna aboridžinska plemena ženskam namreč ne dovolijo igranja na ta inštrument, saj verjamejo, da to ženske naredi neplodne.

Dramo Avstralija z Nicole Kidman in Hughom Jackmanom si na Planetu lahko ogledate NOCOJ ob 20. uri. Že jutri, 4. decembra, ob 20. uri pa ne zamudite animirane uspešnice Ledena doba: Veliki trk.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.