Joga z Brigito Langerholc: 7. vadba

Na Planetu lahko jogo izvajate v družbi nekdanje vrhunske atletinje Brigite Langerholc Žager, ki zdaj deluje kot učiteljica joge, vizualizacije in dihalne tehnike. Vaje boste v udobju lastnega doma s pomočjo Brigite izvajali dvakrat tedensko, ob torkih in četrtkih ob 14.10.

Odpiralci bokov:

1. Cat pose - poza mačke

2. Half monkey pose- ardha hanumanasana

3. Low lunge - anjaneyasana

4. Utthan pristhasana - lizard pose

5. Salamba kapotasana- podprt golob

6. Golob v predklonu

7. Baddha konasana

8. Upavista konasana

9. Gomukhasana - cow face pose

SALAMBA KAPOTASANA - PODPRT GOLOB (opis poze)

V tej asani se mišice okrog kolčnih sklepov raztezajo in podaljšujejo. Če bomo redno in postopno izvajali to asano, bodo naši kolki gibljivejši. Poleg tega asana lepo izteza hrbtenico in odpira prsni koš ter s tem omogoča krepitev mišic hrbta in pravilnejšo držo.

Ugoden vpliv asane

Odpira predel kolčnega sklepa, kar omogoča boljši občutek v vsakodnevnem gibanju.

Odpira prsni koš.

Najprej desno koleno potisnemo in dvignemo naprej, da lahko stopalo desne noge postavimo pred levo koleno oz. na levo stran levega kolena. Nato levo nogo potiskamo naravnost nazaj, da koleno in nart leve noge gledata navzdol proti tlom. Ob potiskanju leve noge nazaj spuščamo medenico proti tlom in del telesne teže držimo tudi na rokah.

Najprej ustvarimo prijeten položaj nog, kolkov in medenice. Medenica naj ostane v nevtralnem položaju, nikakor se ne nagibajmo na stran pokrčene noge. Ko je ustvarjen dober temelj, se počasi dvigujemo s trupom navzgor. Ves čas držimo blago kontrakcijo trebušnih mišic in z vsakim vdihom iztezamo hrbtenico navzgor. Čisto zadnji element naj bo blago odpiranje prsnega koša in sproščenost ramenskega obroča. Brado potegnemo rahlo navznoter, da se zadnji del vratu iztegne.

Dihajte ritmično 12-15 vdihov in izdihov. Z vsakim izdihom se bodo napetosti sprostile. Asano ponovimo še na drugi strani.

Bodite previdni:

V primeru težav oz. poškodbe kolenskih ali/in kolčnih sklepov.

Kronične bolečine v ledvenem ali križnem delu.

Bodimo previdni pri občutljivih zapestjih

