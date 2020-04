Joga z Brigito Langerholc: 6. vadba

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planetu lahko jogo izvajate v družbi nekdanje vrhunske atletinje Brigite Langerholc Žager, ki zdaj deluje kot učiteljica joge, vizualizacije in dihalne tehnike. Vaje boste v udobju lastnega doma s pomočjo Brigite izvajali dvakrat tedensko, ob torkih in četrtkih ob 14.10.

Predkloni:

POZA: Standing half forward bend, Ardha Uttanasana with stretched hands forward POZA: Uttanasana POZA: Uttanasana POZA: PRASARITA PADOTTANASANA A POZA: PRASARITA PADOTTANASANA B POZA: Položaj intenzivnega raztezanja nog- Prasarita Padottanasana D POZA: Prasarita Padottanasana- položaj intenzivnega raztezanja nog POZA: Prasarita Padottanasana C POZA: Twisted prasarita padottanasana

Uttanasana – predklon stoje (opis poze)

Zagotovo je to položaj, na katerega prvo pomislimo, če želimo preveriti, kako gibljivi smo. S predklonom stoje res odlično raztegujemo noge in hrbtenico. Ta položaj začnete tako, da stojite vzravnano, nato vdihnite in počasi dvignite roke nad glavo.

Nagnite se naprej in se skušajte dotakniti prstov na nogi ali pa položite dlani ob zunanjem robu stopala. Palec na vsaki roki naj se dotika mezinca na vsakem stopalu. Če gre, lahko še poglobite položaj, dokler se s predelom trebuha ne naslonite na nogi. Zadržite položaj in naredite nekaj globokih vdihov.

Izvajanje asane umirja telo in možgane ter daje občutek spokojnosti in sprostitve.

Oddaja Joga z Brigito Langerholc je na sporedu ob torkih in četrtkih ob 14.10 na Planetu. Oddaja Svetovni prvak s kavča, ki jo pripravljata Andrej Milutinovič in Patricija Bezenšek, pa je na sporedu vsak ponedeljek, sredo in petek ob 14.10.

