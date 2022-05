V ugibanju let se bosta tokrat preizkusili Alma Rekić in Salome #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tudi nocoj si boste na Planetu lahko ogledali zabavni kviz Leta štejejo, ki ga vodi Klemen Bučan. V ugibanju let neznancev se bosta tokrat preizkusili Salome in Alma Rekić.

Salome in Alma sta povedali, da sta se na oddajo pripravljali. Ocenjevali sta starost ljudi, ki sta jih srečali, v pomoč pa so jima bile tudi prejšnje oddaje, ki sta si jih ogledali. Priznali sta, da med pripravami nista bili preveč uspešni, vseeno pa upata, da jima bo šlo v oddaji bolje.

V oddaji bomo tudi izvedeli, da je Salome med epidemijo odkrila nov talent - slikanje z oljnimi barvami. Ko je Klemen dejal, da je verjetno tudi najbolj znana transseksualka v regiji, ki je leta 2008 dokončno postala ženska, ga je Salome popravila. "Jaz ne maram izraza transseksualka, transspolna se lepše sliši, transseksualka se povezuje s seksom, ne paše to," je povedala v smehu.

O kuharski mojstrici Almi bomo v oddaji izvedeli, da je članica slovenske kuharske reprezentance. Ker Klemen ni vedel, kakšna reprezentanca je to, se je pošalila: "V bistvu sem olimpijka, košarko igramo." Razkrila je tudi, da so njena strast torte, čeprav pravi, da ji ne gredo najbolj od rok. S pripravo slaščic se sprosti, sicer pa je po poklicu chefinja. Več v zgornjem videu.

Kako uspešni bosta Salome in Alma v ugibanju let neznancev, preverite nocoj na Planetu, v petkovi oddaji Leta štejejo pa bo voditelj Klemen Bučan gostil igralca Jana Bučarja in pevko Katarino Malo.

Kviz Leta štejejo je na sporedu vsak četrtek in petek ob 19.45 na Planetu. Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.

