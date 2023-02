V tem filmu se je Emma Stone prvič znašla v postelji z žensko

Na Planetu bo nocoj ob 22. uri biografska drama Bitka med spoloma (Battle of the Sexes). V glavnih vlogah igrata Steve Carell in Emma Stone, ki se je s tem filmom prvič v karieri preizkusila v uprizoritvi resnične osebe, prvič v karieri pa se je v postelji znašla tudi s predstavnico ženskega spola.

V ozadju seksualne revolucije in vzpona ženskih gibanj so leta 1973 tekmo med takrat najboljšo teniško igralko na svetu Billie Jean (Emma Stone) King ter nekdanjim wimbledonskim prvakom in serijskim falotom Bobbyjem Riggsom (Steve Carell) poimenovali kar "bitka med spoloma", teniški obračun pa si je na televizijskih zaslonih ogledalo 90 milijonov ljudi.

Ko se je rivalstvo med Kingovo in Riggsom zaostrovalo, sta zunaj teniškega igrišča oba bojevala tudi osebne bitke. Zelo zadržana Billie Jean se je bojevala za enakopravnost in se poskušala sprijazniti s svojo spolno usmerjenostjo, Bobby pa se je kot samooklicani medijski zvezdnik boril z odvisnostjo od iger na srečo in reševal svoj zakon z ženo Priscillo. Oba skupaj sta poskrbela za spektakel, ki je močno odmeval tudi zunaj teniškega igrišča in vročo debato preselil tudi v spalnice.

Emma Stone se je s to vlogo prvič v karieri preizkusila v uprizoritvi resnične osebe. "Na srečo je Billie Jean ena sama sila narave in pozitivnosti. Med snemanjem se z njo nisem veliko pogovarjala, ker je bilo to zame zelo stresno. A me je bilo na začetku zelo strah, kako mi bo uspelo," je priznala zvezdnica, dodatno pa pojasnila:

Emma Stone v vlogi Billie Jean King. Foto: promocijsko gradivo "Hitro sem ugotovila, da bo ponotranjanje njenih gibov precej zahtevno. To, da bi osvojila njen način izvedbe teniških udarcev, so se mi zdele bolj sanje kot resničnost. Prvič se mi je zgodilo, da sem morala ponotranjiti fizično gibanje lika, saj sem šele tako lahko začela usvajati njeno notranjost. Morala sem pridobiti mišično maso, se udeležiti teniških tečajev in usvojiti njeno držo."

Igralka je razkrila, da sta se med snemanjem z Billie Jean King tudi skupaj udeležili Odprtega prvenstva ZDA, kjer je Billie lovila in metala teniške žogice. "Mislila sem si, da je to res najlažje, kar lahko počne," je sprva dejala igralka, nato pa priznala: "Ampak meni je že samo to vzelo mesece priprav …" Emma je nato dodala, da je bila to nedvomna nepozabna izkušnja zanjo, saj se je takšnega teniškega dogodka udeležila prvič, dodatna pika na i pa je bila družba teniške legende.

Biografska drama sicer zajema dogodke, ki so se zgodili pred pol stoletja, ampak Emma Stone je prepričana, da so zelo pomembni tudi v današnjem času: "Ta ženska je absolutna ikona enakosti in pravic skupnosti LGBTQ+. Neverjetno je pokazati moji generaciji, ki ni videla bitke spolov ali pa morda ni poznala zgodbe Billie Jean, kako se je ta ženska borila za spremembe v svoji stroki, kar je nato vplivalo tudi na večje spremembe na drugih področjih."

Emma Stone in Andrea Riseborough. Foto: promocijsko gradivo Igralka pa še vedno meni, da se na področju pravice spolov ni veliko spremenilo, malo za šalo, malo zares je navedla eno bistveno razliko: "Ženske takrat niso mogle dobiti kreditne kartice, ne da bi to s podpisom odobril mož. Jaz jo danes imam, tako da je nekaj le drugače."

V biografski drami pa je zvezdnica doživela še eno prelomnico v svoji karieri. Prvič je namreč posnela tudi intimni ljubezenski prizor z Andreo Riseborough, ki igra Marilyn Barnett, veliko ljubezen Billie Jean. "Ne bi mogla biti bolj srečna, da me je ta čast doletela prav s to igralko," je o tem dejala Emma.

Biografska drama Bitka med spoloma bo na Planetu nocoj ob 22. uri. Pred tem pa bo ob 20. uri na Planetu še komična drama Zdaj ali nikoli (Second Act). Več zanimivih vsebin si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

