Ta film je igralca izstrelil med zvezde

Filmski kritiki vojne drame Dežela tigrov (Tigerland) so Colina Farrella primerjali z mladim Robertom De Nirom, Jamesom Deanom in Marlonom Brandom, takoj po izidu filma pa so mu napovedovali celo nominacijo za oskarja. Kljub zvezdniški predstavi se to sicer ni uresničilo, je pa igralec to napoved komentiral takole: "To se mi zdi prekleto smešno. Sploh nisem razmišljal, kaj vse bi mi lahko ta film prinesel. Sam sem se osredotočal samo na to, da čim bolje opravim svoje delo. Imel sem srečo, da sem na podlagi tega preskočil nekaj običajnih ravni v karieri igralca."

Colin Farrell s prepričljivim južnjaškim naglasom igra Rolanda Bozza, uporniškega nabornika, ki se skuša izogniti boju v vojni, v katero ne verjame. Ciničen in predrzen Bozz se pojavi kot vodja svoje skupine za usposabljanje, ki je del voda v taborišču v Louisiani. Tam se pripravljajo na bitko, preden se dejansko odpravijo na vojno območje.

To je bila igralčeva prva pomembnejša hollywoodska vloga, ki ga je hitro izstrelila med prepoznavne zvezdnike, saj je takoj za tem filmom prejel celo vrsto ponudb, pojavil pa se je tudi na naslovnicah več revij. Colin je zatrdil, da ima kot najmlajši od štirih otrok dovolj izkušenj, da se zna spoprijeti z izzivi, ki jih prinaša slava. "Še naprej bom delal, se smejal in se družil. Imam dobro družino, dobre prijatelje in ob vsem tem se še kako dobro zavedam, od kod prihajam. To bo vedno bistven del mene."

Četudi se je preselil v Ameriko, še vedno zatrjuje, da je njegov dom v Dublinu, prestolnici njegove domovine. Bistveno spremembo, ki jo je opazil zaradi slave, pa je opisal: "Spremenilo se je samo okolje okrog mene. Jaz se še vedno v svojem tempu sprehajam po ulici, spremenilo se je le to, da so tisti, ki me srečajo, povsem vzhičeni."

Igralec je nato razkril še, da pred snemanjem ni imel pojma o dejanski zgodbi, ki jo prikazuje vojna drama Dežela tigrov (Tigerland). "Osem tednov sem potoval po Ameriki, usvajal naglas in vmes prebiral vojne knjige," je pojasnil svoje priprave in razkril, da mu je pri pripravi na vlogo pomagal tudi način, na katerega je bil vzgojen: "Mama mi je že v otroštvu vcepila, da moram slediti svojemu srcu. Tudi moj lik ostaja zvest samemu sebi in sledi svojemu srcu v okolju, ki je preprosto noro. Ne odziva se tako, kot mu je naročeno, ampak igra po svojih pravilih. In tega me je naučila tudi moja mama."

