Nedeljska akcija s filmom Rekrut

FILM

The Recruit, 2003

V nedeljo, 15. aprila, ob 20.00 na Planet TV

Akcijska kriminalka

Režija: Roger Donaldson

Igrajo: Al Pacino, Colin Farrell, Bridget Moynahan, Gabriel Macht

Zgodba:

James Clayton se morda res ne vede kot običajen rekrut, je pa eden od najinteligentnejših diplomirancev v državi – in natanko takšnega človeka si Walter Burke želi v agenciji. Misija v Cii je za Jamesa zanimiva alternativa vsakdanjemu življenju, a preden postane operativec, mora James preživeti tajno urjenje, kjer se zelenci prelevijo v veterane. Ko ga Burke uvaja v skrivnosti in pravila igre, se James hitro povzpne in se vmes še zaljubi v Laylo, eno od rekrutk. Ravno ko James začne dvomiti o sebi, mu Burke zaupa nalogo: najti mora izdajalca. Ko napetost privede do osupljivega vrhunca, kaj hitro postane jasno, da znani Ciini gesli še kako držita. "Ne zaupaj nikomur" in "Nič ni tako, kot je videti".

