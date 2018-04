Slavni igralec znova pristal na odvajanju

41-letni Colin Farrell bo nekaj časa preživel v prestižnem centru za odvajanje od odvisnosti v Arizoni. Tja se je prijavil sam, a ne zato, ker bi znova začel zlorabljati droge in alkohol, temveč preprosto zato, ker ne želi, da bi se to znova zgodilo.

Očitno je trenutno življenje slavnega igralca precej napeto, saj se je odločil, da se bo, raje kot da bi znova zapadel v droge in alkohol, sam prostovoljno prijavil v prestižni center za odvajanje od odvisnosti The Meadows. Ta je v Arizoni, v preteklosti pa so se tam s svojimi težavami med drugim borili Selena Gomez, Harvey Weinstein, Tiger Woods in nekateri drugi zvezdniki.

"Sam se je odpravil tja. Povsem prostovoljno. A ni znova zapadel v droge in alkohol, preprosto je čutil, da mora resetirati svoje življenje in spraviti stvari v red, da ga ne bi spet pahnilo v droge in alkohol," je za US Weekly povedal anonimni vir, ki je blizu zvezdniku.

Colin Farrell je sicer vedno odkrito govoril o svoji odvisnosti od alkohola in drog, s katero se je spopadal vse od najstniških let. Pomoč je poiskal šele leta 2006 in vse od takrat mu je uspevalo ostati trezen.