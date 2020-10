Nedeljska filmska poslastica: Morilca na kolektivca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nedeljo ob 20. uri bo na Planetu odlična krimi komedija Morilca na kolektivca (In Bruges), ki je bila nominirana tudi za oskarja za najboljši izvirni scenarij. V s črnim humorjem podkrepljeni kriminalki o poklicnih morilcih na prisilnem oddihu igrajo Colin Farrell, Brendan Gleeson in Ralph Fiennes.

Ponesrečena naloga prisili morilca Raya (Colin Farrell) in Kena (Brendan Gleeson), da odpotujeta na krajši oddih v starodavno belgijsko mesto Bruges, priljubljeno destinacijo za popotnike z vsega sveta. Na žalost je dolgočasno mesto zadnji kraj, kjer bi Ray želel preživeti božične praznike, medtem ko se Ken popolnoma vživi v vlogo turista. Toda med čakanjem na ukaze šefa Harryja (Ralph Fiennes) iz Londona se zapleteta v številne nenavadne avanture z domačini, pritlikavim ameriškim igralcem, nizozemsko prostitutko, preprodajalko mamil in drugimi sumljivimi osebami, kar nenavadno dogodivščino spremeni v boj na življenje in smrt.

Zlati globus za Colina Farrella

Odlična krimi komedija je režiserju in scenaristu Martinu McDonaghu prinesla nominacijo za oskarja za najboljši izvirni scenarij, prejel pa je bafto. Tako Farrell kot Gleeson sta bila nominirana za zlati globus, dobil pa ga je prvi. Film je bil sicer nominiran za številne druge nagrade, na spletni strani IMDb pa se lahko pohvali z visoko oceno 7,9.

Brendan Gleeson kot Ken in Colin Farrell kot Ray

Poleg Colina Farrella, Brendana Gleesona in Ralpha Fiennesa lahko gledalci v filmu Morilca na kolektivca opazijo tudi Željka Ivaneka, uspešnega igralca, ki je bil rojen v Ljubljani. V filmu se sicer pojavi kar pet igralcev, ki jih bodo prepoznali ljubitelji filmov o Harryju Potterju, poleg Farrella (Percival Graves), Gleesona (Alastor "Noruč" Nergga) in Fiennesa (čarovnik Mrlakenstein oziroma Lord Voldemort) tudi Clemence Poesy (Fleur Delacour) in Ciarana Hindsa (Aberforth Dumbledore). Slednji je vlogo duhovnika v filmu Morilca na kolektivca odigral le po dveh urah priprav, njegovega imena pa v odjavni špici ne boste našli.

Krimi komedija Morilca na kolektivca bo na Planetu v nedeljo ob 20. uri, ob 23. uri pa sledi še kriminalka Prestopniki (Sleepers) z Robertom De Nirom, Kevinom Baconom in Bradom Pittom.

