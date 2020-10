Jasna Kuljaj in Špela Grošelj spet združili moči #foto

Sosed Franci, ki ga igra Matjaž Javšnik in ki velja za vsestranskega športnika, bo v tokratni oddaji pokazal svoje bogato znanje v balinanju. Ob koncu oddaje pa bomo priča pravi tekmi med fanti iz gostilne Pri Črnem Petru in žensko ekipo, v kateri bodo Špela Grošelj, Jasna Kuljaj in Sofija. Tako bosta Jasna in Špela, ki sta skupaj v preteklosti sodelovali že kar v nekaj oddajah, spet združili moči. Tokrat v športu.

Jasna Kuljaj in Špela Grošelj

Priljubljena glasbenica bo nastopila tudi na glasbenem odru, kjer bo z Domnom Kumrom zapela njuno skupno uspešnico Vino in kitara, ob koncu oddaje pa bo predstavila še skladbo Moč srca.

S tem pa odlične glasbe še ne bo konec. Nastopili bodo tudi ansambel Stil z Domnom Kumrom, Veseli svatje, klapa Semikanta, skupina Mladika in Vražji muzikanti z novo pevko. Za poseben skok v glasbeno preteklost pa bo tokrat poskrbel Zlatko Dobrič z nepozabno Ne joči Ančica.

Nekaj utrinkov iz oddaje, ki bo na sporedu v soboto ob 20. uri, si lahko pogledate v spodnji fotogaleriji:

Oddaja Pri Črnem Petru bo na sporedu v soboto ob 20. uri na Planetu.

