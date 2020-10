"Če ne bi bil gasilec, mojega očeta ne bi bilo več" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Marko Štefanič je 45-letni gasilec s 30-letnim gasilskim stažem. Član PGD Dragatuš vsem, ki razmišljate o gasilstvu in pomoči drugim, polaga na srce svojo izkušnjo. Nikoli ne veš, kdaj ti kakšno znanje pride prav. Njega je želja po znanju in radovednosti pripeljala celo do tega, da je med sečnjo v gozdu rešil svojega očeta.

"Pri podiranju drevesa mu je drevo priletelo v nogo, praktično je ostal brez nje na kraju samem. In takrat, ko sem prihitel k njemu, se mi je začel odvijati film, kaj smo delali na tečaju, ko pride do te poškodbe."

Pomagaj sebi in drugim

Vsem, ki razmišljate o tem, da bi se pridružili gasilskim vrstam, Marko tudi na podlage te izkušnje svetuje: pojdite h gasilcem. Pomagate lahko tako sebi kot tudi drugim. Marko priznava, da očeta, če ne bi imel opravljanih tečajev in ne bi znal pomagati, ne bi bilo več med nami.

Tako Marka kot preostale člane PGD Dragatuš lahko vidite v petek v oddaji Gasilci.

Oddajo Gasilci lahko na Planetu spremljate vsak petek ob 20. uri!

