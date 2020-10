Gasilci gasilkam: vsaka čast in čelado dol! #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V petkovi oddaji Gasilci so se pomerile ženske z moškimi. Prvi takšen dvoboj je spet dokazal, da se gasilci ne glede na spol in razlike vedno spodbujajo med seboj. Gasilstvo je ekipno delo in tudi v oddaji ni nič drugače. Oddaja Gasilci je na sporedu vsak petek ob 20. uri na Planetu.

Čelado dol

Dvoboj med gasilkami PGD Leskovec in gasilci PGD Dragatuš se je končal v prid slednjim. Moška ekipa je bila boljša, kar ne pomeni, da si pohvale niso zaslužile tudi ženske gasilke. Še več, poklon so jim že v oddaji izrekli kar sami tekmeci. "Puncam vsaka čast in čelado dol," je bilo slišati iz njihovih vrst.

Obema ekipama pa je preglavice povzročila igra Hitri vzpon ter štiriinpolmetrska lestev. Kako so se z njo spopadle gasilke, pa v spodnjem videu.

Možnosti za izboljšavo so

"Tekmovalnost je v takem primeru, kot je ta oddaja, na prvem mestu, ampak drugače si pa gasilci vedno med seboj pomagamo." A tudi pri PGD Dragatuš so kljub dobrim rezultatom videli še možnosti za izboljšavo. Ker je eden od članov pozabil na vizir med rezanjem pri igri, so dobili za kazen še časovni pribitek. Sotekmovalcem se je gasilec Stanislav Kuzma opravičil in obljubil, da bo boljši v prihodnjih igrah.

V petek bodo lahko PGD Dragatuš dokazali, ali se bodo še izboljšali in ali so pripravljeni na nov izziv. Čaka jih PGD Golo.

