Bi znali oživljati med koronakrizo? #video

"Moj fant ne diha! Prosim pomoč!" To je le eden od klicev, ki jih prejmejo vsakodnevno tako gasilci kot reševalci nujne medicinske pomoči. Ob svetovnem dnevu oživljanja zato skupaj opozarjajo, kako reševati v času koronakrize, kjer je bližina neizogibna. Gasilci PGD Golo so zato posneli poučni video.





"Glede na to, da je danes svetovni dan oživljanja in da se v našem društvu pogosto srečujemo z intervencijami, kjer so potrebne reanimacije, smo se gasilci na Golem odločili, da naredimo video, v katerem vam predstavljamo posredovanje našega društva ob zastoju srca. Video smo naredili v sodelovanju z Društvom prvih posredovalcev."

Svetovni dan oživljanja

Če bi očividci srčnega zastoja nemudoma začeli s temeljnimi postopki oživljanja, in sicer še pred prihodom reševalcev, bi lahko rešili od dva do štirikrat več življenj, kot če temeljnih postopkov oživljanja očividec ne izvaja. Že v treh do petih minutah po srčnem zastoju namreč začnejo odmirati možganske celice, čas do prihoda reševalcev na kraj dogodka pa je običajno mnogo daljši.

