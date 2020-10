Gasilec v eni uri dosegel tako gore kot tudi jezera #foto

Da so gasilci adrenalina željni ljudje, ki želijo pomagati, vemo. Da tudi ob gasilstvu iščejo še nove izzive, pa je potreben dodaten pogum. Kot je na primer letenje z ultralahkim letalom ali jadralnim padalom. In kaj je bolj adrenalinsko: gasilska intervencija ali letenje?

Gasilstvo je adrenalinsko že samo po sebi. A gasilec PGD Šentjur Denis Kukovič je svoj dodatni odmerek adrenalina našel še v letenju. "Letenje je moja strast in oddih od obveznosti, ki me čakajo na trdnih tleh," pravi.

Gasilec Denis Kukovič (desno) med letenjem Foto: osebni arhiv

Jesenske sončne žarke je tako izkoristil za poseben izlet. V spremstvu se je odpravil na pot iz Maribora do Dravograda, Pece, Logarske doline in Celja, vse do Ptuja. "Želja po letenju me spremlja že od mladih nog, ko sem izdeloval makete letal in pogledoval v nebo. Trenutno sem v postopku šolanja za pilota ultralahkih letal v Mariboru, samostojno pa že nekaj let letim z jadralnim padalom in tako uživam skupaj s pticami na nebu."

Šmartinsko jezero Foto: osebni arhiv

Nekaj, kar je sicer težko dostopno, zanj pomeni izziv. Višina ga je tako vedno privlačila ne zato, ker bi se je bal, ampak ker to pomeni prav poseben izziv.

"Če se navežem na gasilski izziv, kjer smo se spuščali po vrvi s šest metrov visokega stolpa, mislim, da tukaj nisem imel nobene prednosti pred tekmovalci, saj sem tudi sam moral premagati strah pred višino in zaupati vase in v vrv.

Kaj je bolj adrenalinsko: leteti ali gasiti?

"Nisem oseba, odvisna od adrenalina, saj pri svojem delu poskušam ostati miren in zbran. Lahko pa povem, da sem se na obeh področjih, tako pri gašenju in reševanju kot tudi pri letenju že spopadal s precej adrenalinskimi podvigi, k sreči so se vsi končali brez hujših poškodb. Če bi moral izbirati, bi se odločil za gasilsko intervencijsko pot, torej vožnjo po cesti do kraja nesreče," je dejal.

