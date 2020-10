Prvi žensko-moški dvoboj v oddaji Gasilci #video

Dobili smo zmagovalce prvega ligaškega dvoboja, to je PGD Golo. Ta teden pa nas čaka nov in poseben dvoboj, Belokranjci proti Štajerkam. Bodo ženske kos moškim? Že ta petek ob 20. uri na Planetu!

Tokrat se bodo v oddaji Gasilci prvič pomerile gasilke in gasilci. Na poligonu se bosta pomerila PGD Dragatuš in PGD Leskovec - ženski del ekipe. Zadnjič so priznale, da so vsi med seboj enakopravni, le da mogoče pri kakšni vaji potrebujejo več časa in moči. A ko pride do klica na pomoč, nihče ne okleva.

PGD Dragatuš se še dobro spominja klica na 112, ko je domačinu zagorelo zaradi sveče, ali pa ko je njihovo občino zajela toča in so jim gasilci takoj priskočili na pomoč. Še danes so jim seveda vsi zelo hvaležni, in tudi tu velja rek: v nesreči spoznaš prijatelja.

Tako je tudi na drugem koncu Slovenije. PGD Leskovec so tudi člani ekipe prvih posredovalcev. Kar pomeni, da lahko na kraj nesreče pridejo še pred nujno medicinsko pomočjo. Zavedajo se, kakšno odgovornost imajo in da je življenje včasih dobesedno v njihovih rokah.

Obe ekipi se bosta pomerili na poligonu, kjer bo izziv predstavljala nova igra. Tako bodo preizkusili Labirint, Veliki ognjeni poligon ter Hitri vzpon. Prihodnji petek pa se bo zmagovalec tega velikega gasilskega izziva pomeril z zmagovalci prejšnjega kroga, torej s PGD Golo.

