Novosti v oddaji Gasilci #foto

Tokrat bomo spremljali PGD Golo in PGD Leskovec. Ognjena arena bo tokrat prenovljena. Vstopamo v drugi del tekmovanja in ta prinaša kar nekaj novosti.

Vse ekipe se bodo pomerile med seboj. Štiri ekipe so ostale, videli pa bomo tudi dve novi igri. Ekipe se bodo tako zdaj pomerile v ligaškem načinu tekmovanja, torej vsaka z vsako, po novem pa zmaga zdaj prinese dve točki. Ekipi z največ točkami se bosta pomerili v velikem finalu. Premierno bomo začeli novo igro Hitri vzpon.

Hitri vzpon Foto: zajem zaslona To je simulacija težke intervencije, ko morata gasilca vdreti skozi streho v objekt. Rešiti ponesrečenca in se varno vrniti. Na poti nazaj morata vdreti skozi vrata in pogasiti ogenj. Sledila bo že znana igra Veliki ognjeni poligon, na koncu pa nova igra Labirint.

To je simulacija pobega iz porušenega objekta, pri čemer ima eden od gasilcev onemogočen vid, drugi pa ga mora varno voditi čez ovire. Grozi jima eksplozija plina.

Oktober, mesec požarne varnosti

Ne pozabite, da smo vstopili v oktober, ko pomagamo vsem gasilcem. Med drugimi aktivnostmi, ki jih pripravlja Gasilska zveza Slovenije, je tradicionalno tudi priprava gasilske doplačilne poštne znamke, ki bo letos tretjič izšla v elektronski obliki.

V tednu požarne varnosti od 5. do 10. oktobra 2020 so posamezniki in ustanove pri oddaji pošiljk v notranjem in mednarodnem prometu dolžni poravnati prispevek v vrednosti 0,15 evra za e-doplačilno znamko. Pošiljke s knjigami, časopisi in revijami so oproščene plačila prispevka.

Zbrana sredstva od prodaje doplačilnih znamk bo Gasilska zveza Slovenije uporabila za izenačevanje materialne opremljenosti gasilstva in spodbujanje mladine za delo v gasilstvu.

