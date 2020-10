Marko Potrč si je nadel 30 kg opremo in se preizkusil kot gasilec #video

Nocoj gresta v dvoboj PGD Golo in PGD Leskovec. Čaka ju kar nekaj novosti, ki jih je preizkusil tudi Marko Potrč. Nadel si je gasilsko opremo, vstopil v njihove čevlje za nekaj minut in se podal v nov izziv.

Marko Potrč ljubi izzive, tako se je tudi tega zelo veselil, za pomoč pa je prosil seveda najbolj izkušenega in zaupanja vrednega inštruktorja in komentatorja v oddaji Jureta Dolinarja. Skupaj sta se podala v novo igro Hitri vzpon.

Opis naloge Hitri vzpon

Naloga poteka na konstrukciji, ki ima dva višinska nivoja (1. in 2. nadstropje). Tekmovalca morata v najkrajšem času priti do ponesrečenca, ki je v hiši. Na startu imata na razpolago različno orodje. Od njune taktike pa je odvisno, koliko lestev bosta vzela. Ko se tekmovalca povzpneta na prvi nivo, ju tam čaka gasilni aparat, ki je zagrajen za vrati kletke, ki so zaklenjena s ključavnico. To ključavnico morata prežagati.

Ko dosežeta gasilni aparat, se lahko nadaljujeta na drugem nivoju, kjer ju čaka nova ovira - vrata. Ta morata odpreti z orodjem Halligan bar in macolo, gorišče pa pogasiti. Za njim je loputa, po kateri se spustita v notranjost stavbe, kjer je ponesrečenec. Tega morata odnesti skozi vrata po stopnišču, ki vodijo v stolp in ga nato odložiti na označeno mesto. Ob plezanju si tekmovalca nujno pridržujeta lestev, v nasprotnem primeru se jima doda časovni pribitek. Tečeta do ciljne črte, kjer pritisneta na rdeči gumb.

Gasilci so carji

"Skratka, to je za tistega, ki ima rad športne izzive, užitek, za gasilce pa, ko gre za res, prekleto, prekleto resno delo, ki zahteva absolutno koncentracijo, poleg fizičnega napora," opiše kratko in jasno novi izziv Marko Potrč.

Ob ustvarjanju velikega gasilskega poligona se seveda tako ustvarjalci kot tekmovalci zabavamo, igramo, a tudi ozaveščamo in smo dobrodelni. Vsako oddajo lahko izveste, kaj poučnega o gasilstvu, v nagradni igri med oddajo pa lahko vedno tudi vi pomagate. Podprite naše gasilce in družine ponesrečenih gasilcev tako, da donirate 5 EUR

na 1919 oziroma pošljite ključno besedo GASILEC5.

Primer donacije po SMS sporočilu.

Oddaja Gasilci vsak petek ob 20.uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.