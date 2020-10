Punce izkušnje iz oddaje prenesle na ulice Kranja #foto

Gorenjske gasilke so se v oddaji Gasilci zabavale, a tudi učile. To znanje so zdaj prenesle tudi svojim domačinom, predvsem pa tako opozorile na oktober – mesec požarne varnosti. Ta petek pa le ne zamudite novega dvoboja v oddaji Gasilci.

Oddaja Gasilci je navdihnila članice PGD Predoslje, da so svoje izkušnje, pridobljene na snemanju oddaje, uporabile pri pripravi poligona v mestnem jedru Kranja. Poligon je bil v prvi vrsti namenjen prikazu nekaterih gasilskih veščin, hkrati pa je obiskovalcem dovoljeval, da se tudi sami preizkusijo na njem.

Gasilke PGD Predoslje so sestavile poligon in ga tudi demonstrirale.

Najbolj jih je presenetil odziv otrok

Dogodek je spremljala tudi ljubiteljica športa, a predvsem gasilka, Manca Šavs. Še posebej so jo navdušili otroci, ki so z veseljem preizkusili svoje veščine v premagovanju poligona. "Dvometrska stena je zalogaj za preskočiti, zanimivo je, kako otroci zlahka opravijo ta izziv. Marsikateri odrasli tega ne zmore," je bila presenečena Manca.

Tudi Anica Vodnik, vodja tekmovalne ekipe v oddaji Gasilci, je pred otroki klonila. "Na dogodku so se nam pridružili tudi veterani PGD Predoslje, ki so prikazali uporabo prve motorke in otrokom delili papirnate čepice, ki so bile oblikovane po gasilskih čepicah izpred 150 let! Najbolj me je ganila punčka, ki je imela okoli pet let in me je vprašala, kako tudi sama postane gasilka. Rekla je, da smo zdaj njene nove junakinje in da bi tudi ona rada pomagala drugim."

"Na pomoč!"

Gasilstvo je ekipno delo

Anica Vodnik: "Namen tega dogodka je ozaveščanje ljudi o pomembnosti požarne varnosti, kako lahko sami preventivno ravnajo, hkrati pa tudi, da se približamo ljudem in jim pokažemo, kaj delamo. Tako so imeli možnost tudi pokukati v gasilska vozila in opremo. Prejeli smo pozitivne povratne informacije o samem dogodku ter ogromno podpore za naše delo. PGD Predoslje je k sodelovanju povabilo tudi druga društva: PGD Britof, PGD Besnica in PGD Breg ob Savi. Konec koncev je bistvo medsebojna pomoč in solidarnost, zato smo tudi ta dogodek izpeljale ob pomoči kolegov iz sosednjih društev. Vsako društvo je prispevalo nekaj."



Maja Marčun: "Gasilstvo je področje, kjer nihče ni sam, delo vedno poteka v paru ali večji skupini. Tudi ta poligon je bil oblikovan tako, da se to demonstrira ljudem. Tako smo širili tudi vzdušje po medsebojni pomoči, govorili smo o odzivih na nesreče in pravilni reakciji. Premalokrat govorimo o teh stvareh. Zato je ljudem tuje in ne reagirajo samozavestno, ko se zgodi nesreča."





Dogodek je bil uspešno izpeljan, v skladu z navodili NIJZ, ljudje pa so bili najbolj presenečeni nad fizično zmogljivostjo gasilk. Gasilska oprema tehta okoli 25 kilogramov, ponesrečenec (lutka), ki so jo prenašale na poligonu, pa okoli 70 kilogramov. Zato so jim – malo za šalo, malo za res – na take pohvale odgovarjale: "80 odstotkov je trening za dobro fizično pripravljenost, preostalih 20 odstotkov pa je naša trma in hitro lahko konkuriramo moškim."

Kar so vse gasilke dokazale tudi v oddaji Gasilci. Že ta petek pa vas čaka nov dvoboj, med PGD Golo in PGD Leskovec.

