Marko Potrč za nekaj minut ostal brez vida #video

V oddaji Gasilci smo na polovici tekmovanja, kar pomeni tudi težje naloge in nove izzive. Poleg Velikega ognjenega poligona nocoj prihajata še igri Hitri vzpon in Labirint. Prvi bo poligon, v polni gasilski opremi, preizkusil kar voditelj Marko Potrč. Ker se naloge izvajajo v dvojicah, bo ob njem inštruktor Jure Dolinar.

Opis naloge Labirint

Dva tekmovalca vstopita v labirint. Eden od njiju ima omejen vid, drugi ga vodi oziroma rešuje.

Tekmovalca morata čim hitreje skozi labirint. Na poti ju čakajo različne naloge in prepreke, ki jih morata zaobiti, rešiti ali premagati. Te ovire so: z vrvmi navezana guma, pregrajeni prehodi, vrata s kovinskim zatičem, loputa z ročajem, cev, prepletene vrvi, lesene kocke na poti in ozka greda, ki visi na vrveh.

Poleg tega, da premagata te ovire, morata pravočasno priti do plinske jeklenke, na kateri je treba zapreti ventil in jo iznesti iz labirinta. Če tekmovalca ne prideta pravočasno do jeklenke in je ne zapreta, se simulira eksplozija. V tem primeru tekmovalca nadaljujeta tekmovanje, vendar za kazen dobita časovni pribitek.

"Smešno ni več, ko prideš v štrike"

"Če ste kdaj gledali film, ko so koga živega pokopali, pa ni mogel ven, ste imeli občutek tesnobe v sebi. Ali pa ko ste videli nekoga v ozkem rovu v filmu, no, to je to." Tako je svojo izkušnjo s kletko, po kateri poteka igra Labirint, opisal voditelj.

Ne zamudite oddaje Gasilci, nocoj se bosta na velikem gasilskem izzivu pomerila PGD Golo in PGD Leskovec.

Oddaja Gasilci vsak petek ob 20. uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.