Kaj storiti, ko zagori v dimniku?

Vzroki za požar so največkrat: neustrezno kurjenje, zapiranje dovoda zraka, uporabljanje slabega goriva, neredno vzdrževanje dimovodne naprave ali pa so le-te neustrezno dimenzionirane. Vzrok za usodno iskro lahko najdemo tudi v spremembi energenta, saj se veliko ljudi vrača nazaj k ogrevanju s trdim gorivom v različnih oblikah. Najpogostejši vzrok za požar v dimniku pa se skriva v katranskih oblogah in sajah, ki lahko zagorijo.