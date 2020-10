Telekom priskočil na pomoč tudi gasilcem #foto #video

Vrhunska uporabniška izkušnja je še posebej ključna v najbolj kritičnih razmerah in v trenutkih, ko gre za življenja. Zato so v Telekomu Slovenije ob tej priložnosti sredstva namenili tistim, ki v najtežjih okoliščinah skrbijo za humanitarnost ter reševanje naših življenj, premoženja, okolja in kulturne dediščine. Donacije se je tako razveselila Gasilska zveza Slovenije.

S prihodom Telekomove tehnologije pete generacije (5G) bodo pridobili tako operativni delavci kot tudi uporabniki – od hitrejšega interneta do lažjega upravljanja storitev, kot so videoigre. Na zanesljivo tehnologijo pa se bodo po novem lahko zanesli tudi gasilci in reševalci, saj na intervencijah šteje vsaka sekunda.

Donacijo 20 tisoč evrov sta v imenu gasilcev sprejela predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik in poveljnik Franci Petek. Porabili pa jo bodo za nadaljnje usposabljanje gasilcev.

Na fotografiji: (od leve) Franci Petek, Tomaž Jontes in Janko Cerkvenik Foto: Bojan Puhek

"Gasilke in gasilci brezpogojno poosebljajo vrednote, kot so humanitarnost, prostovoljstvo in solidarnost. Ob prav vsaki naravni ali drugi nesreči dokazujejo, da so tisti, na katere se lahko vedno in povsod zanesemo. Priča so številnim tragedijam, ki pa bi bile brez njihove požrtvovalnosti in predanosti še veliko večje. Pri delovanju enot za zaščito, reševanje in zagotavljanje varnosti je ključna zanesljiva komunikacijska tehnologija. Na tem področju, kjer šteje prav vsaka sekunda, bo 5G-tehnologija s še večjo zmogljivostjo, še višjimi prenosnimi hitrostmi in še krajšimi zakasnitvami prinesla pomemben napredek," je ob predaji donacije poudaril Tomaž Jontes, član uprave Telekoma Slovenije za komercialno področje.

Telekom Slovenije je eden od partnerjev pri projektu 5G PPDR (Public Protection and Disaster Relief), to je vertikali 5G za širokopasovna omrežja za razvoj sistema za javno varnost ter zaščito in reševanje.

Nadobudne mlade gasilce lahko spremljate tudi v oddaji Gasilci, ki bo na sporedu NOCOJ ob 20. uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.