Osebna izpoved 20-letnega gasilca, ki je pomagal pri oživljanju

Timotej Gregorič je 20-letni gasilec PGD Golo. Že pri tako rosno mladih letih pa je že imel tuje življenje v rokah. Dobesedno. Spominja se intervencije, kjer je bil poklican na oživljanje. "Ali to res počnem pravilno? Je kaj narobe?" so bile le ene od njegovih dilem, kot pri večini, ki so že kdaj priskočili na pomoč.

Timotej Gregorič Foto: Bojan Puhek

"Noč je. Medlo se zbudim in nekaj mi močno piska in zvoni v ušesih. Ko se že malo zbistrim, se zavem, da je to moj telefon. Hitro skočim iz postelje, pogledam na ekran, na katerem piše: "Potrebna je reanimacija". Srce mi je v trenutku začelo razbijati kot noro. Hitro si oblečem hlače, tečem v pritličje in iščem ključe avtomobila. Zagrabim napačne, hitro jih spustim, vzamem druge in kakor hitro možno tečem k avtomobilu. Zaradi količine adrenalina in nervoze se mi tresejo roke in ne zadanem ključavnice. Ko mi končno uspe, hitro oddrvim proti gasilnemu domu, kjer ekipa v kombiju že spelje. Za las sem jih ujel in prisedem."

"S prižganimi modrimi lučmi odidemo proti kraju intervencije in nekateri ovinki med potjo so kar nevarno speljani. Prispeli smo do naslova in vsi skorajda skočimo v hišo, kjer sta dva naša gasilca že začela oživljati ponesrečenega. Nekaj članov naše ekipe se napoti k družini in jih poskuša umiriti, sam pa si nadenem rokavice in priskočim k oživljanju. Med srčno masažo se med seboj izmenjujemo, da je delo kar se da učinkovito in se sami ne utrudimo preveč. Ko sem prišel na vrsto, sem se pripravil tako, kot smo vadili na prvi pomoči. Občutek je popolnoma drugačen kot na lutki, zato se sam pri sebi vprašam:

"Ali to res počnem pravilno? Je kaj narobe?"

PGD Golo Foto: Bojan Puhek

"Medtem pa si vseeno štejem pritiske in pri 25 začnem govoriti na glas, naj se pripravi naslednji, ki me bo zamenjal. Ne dolgo po našem prihodu pa prispejo tudi reševalci, ki na obolelega priključijo svojo napravo in se odločijo, da lahko zaključimo. Ponesrečeni ni preživel. Sam pri sebi ne občutim drugega kot dvom, ali sem počel vse, kot bi moral, moje misli pa prekinejo glasovi, jok in slišna bolečina domačih. Ko se vrnemo v dom, se nam poveljnik ponudi kot zaupnik, na katerega se lahko obrnemo, če bomo imeli kakršnekoli težave. Sam pri sebi še nekaj časa razmišljam o dogodkih in se odpravim spat. Naslednji dan mi še zmeraj ni preveč v redu. Nimam teka, počutim se malce morbidno, vendar se čez dan sprijaznim z dejstvom, da kar se je zgodilo, se je zgodilo. Nazaj ne moram. Kot gasilec, čeprav samo prostovoljni, se moram srečati tudi s težkimi in tragičnimi dogodki."

Da bi preprečili tragične dogodke, pa je potrebno ozaveščanje. Če bi radi osvežili svoje znanje na tem področju, vas Zveza študentov Slovenije (od podpori Rdečega križa Slovenije) jutri na njihovi spletni strani vabi na virtualne delavnice.

URNIK DOGAJANJA IN OBJAV NA SPLETU 16. 10.:

- 09:00 – Prenos delavnice prve pomoči, mogoče bo sprejemanje vprašanj, na katera bomo potem odgovorili.

- 11:00 – Temeljni postopki oživljanja – Primerjava ukrepov v primeru suma na okužbo s covid-19 in standardnega postopka.

- 12:00 – Slovenija oživlja – Online! - vse sodelujoče organizacije ob 12:00 objavijo na svojih socialnih omrežjih prikaz oživljanja svojih članov.

- 15:00 – Sporočila predstavnikov vseh sodelujočih organizacij ob svetovnem dnevu oživljanja.

- 19:00 – Oživljamo – Kdorkoli, kjerkoli, kadarkoli – Vsak Zemljan lahko reši življenje!

