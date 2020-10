Štajerci pogumno postavili anteno, ki bo omogočila lažje reševanje #foto

Telekom je minuli teden vzpostavil omrežje 5G, ki bo pomembno pripomoglo tudi k razvoju sistema zaščite in reševanja. Ko sekunde štejejo, sta povezanost in dobra komunikacija še toliko bolj pomembni. Tudi gasilci se na tem področju trudijo po svojih močeh.

Po Telekomovi vzpostavitvi 5G omrežja so gasilci PGD Leskovec te dni prav tako želeli aktivno prispevati k učinkovitejšemu in lažjemu delovanju sil zaščite in reševanja. Tako kot so zapisali na svojem Facebooku, so zato postavili stolp in anteno na več kot 500 metrov nadmorske višine.

Gasilec "na pomoč"

Po obsegu je sistem ZARE največji enotni profesionalni sistem radijskih zvez v državi. Zato ne čudi, da so Leskovčani ponosno sodelovali pri projektu, na vrh pa se je povzpel kar sam predsednik PGD Leskovec Peter Jagarinec. Predsednik društva je sicer zaposlen kot elektromonter, zato mu tudi višina ni tuja. Da so izbrali lokacijo Sv. Avguština, pa tudi ni naključje, saj so tam uspešno izvedli testiranja.

Kaj sploh je sistem ZARE?

V Sloveniji uporabljamo enoten in avtonomen sistem radijskih zvez, na kratko poimenovan ZARE. Za njegovo tehnično brezhibnost in nemoteno delovanje skrbi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Komunikacijska središča sistema so v regijskih centrih za obveščanje, v katerih upravljajo radijski promet in zagotavljajo povezovanje uporabnikov v javne in druge funkcionalne telekomunikacijske sisteme. Sistem zvez ZARE zagotavlja 95-odstotno pokritost terena z radijskim signalom stacionarne repetitorske mreže in 100-odstotno pokritost terena ob uporabi mobilnih repetitorskih postaj. (Vir: Ministrstvo za obrambo).

