V vlogi sosedov so med najboljšimi v Evropi tudi naši gasilci #foto

Pa vi, bi imeli gasilca za soseda? Seveda, bi verjetno odgovorila večina. Ob nevarnosti najprej pokličemo bližnje oziroma kar sosede, če se z njimi razumemo. Tako je tudi v občini Črnomelj, kjer se ob naravnih nesrečah vedno lahko zanesejo tudi na hrvaško pomoč. Zato so združili moči, da bi lahko vsi skupaj postali še boljši.

Nevarnost potresov in poplav

Poseben izziv slovenske strani partnerstva je velika izpostavljenost potresom. Hrvaški partnerji prihajajo z območja mesta Duga Resa, to pa je vse bolj izpostavljeno poplavam. Ključna zamisel projekta "HITRO - Skupna čezmejna operativna enota zaščite in reševanja" je ustvariti čezmejno partnerstvo, ki bo vzpostavilo, usposobilo in opremilo skupno čezmejno enoto zaščite in reševanja, da se bo v primeru naravne in druge nesreče pripravljena odzvati in ublažiti posledice naravnih in drugih nesreč. Druga pomembna komponenta projekta je ozaveščanje in izobraževanje občanov o načinu vedenja v takšnih razmerah in spodbujanje odgovornega ravnanja do okolja.

Oprema za PGD Dragatuš

Po prvem krogu izbora, v katerem je sodelovalo več kot 150 projektov, se je projektu HITRO uspelo prebiti med 30 projektov v vseh kategorijah, ki se uvrščajo v naslednji krog izbirnega postopka. Projekt se je tako uvrstil med osem najboljših projektov v kategoriji Vsi imamo soseda.

Iz PGD Dragatuša sporočajo, "da naša člana Aleš Hudelja in Aleksander Kuzma redno hodita na izobraževanja pri omenjenem projektu. V rezervi sta pa še dva člana, Aleš Deržaj in tekmovalec Silvo Cerar. Izobraževanja so v Dugi Resi pri Karlovcu, kjer običajno tudi prespijo. Projekt se trenutno nadaljuje, kolikor jim razmere dovoljujejo. Naše društvo je tudi dobilo nekaj gasilske opreme in oblek".

Ključni cilj projekta "HITRO - Skupna čezmejna operativna enota zaščite in reševanja" je vzpostavitev in opremljenost čezmejne operativne enote, ki bo v primeru katastrofalnega dogodka pripravljena, da se odzove in ublaži posledice nesreče. Za to so s sredstvi projekta kupili posebno gasilsko opremo in izvedli dodatna usposabljanja 40 članov enote (20 iz Slovenije in 20 iz Hrvaške) na področjih prve pomoči, reševanja iz ruševin in reševanja ob poplavah.

