Gasilec, ki je obenem DJ, svari pred dimniškimi požari

Sezona dimniških požarov

Kdor za požarno varnost poskrbi, je v prostem času brez skrbi, je letošnji slogan požarne varnosti v oktobru. Tudi tekmovalec v oddaji Gasilci Davor Kukovič opozarja, da se je začela kurilna sezona in da bodite previdni. Davor Kukovič je član PGD Šentjur, v katerem so nameravali ozavestiti ljudi z večjo gasilsko vajo in odpreti vrata gasilskega doma, a so načrte prekrižali koronaukrepi.

Davor Kukovič iz PGD Šentjur Foto: Bojan Puhek

Gasilec Davor zato opozarja, da je tudi dimnike treba redno vzdrževati in čistiti, saj lahko temperatura v dimniku doseže tudi do 1.300 stopinj Celzija. Takrat pa se začnejo topiti že obloge.

DJ in gasilec

Davor se profesionalno ukvarja z glasbo, saj je DJ. "Uživam pa tudi, ko lahko svoje znanje in izkušnje predajam naprej vsem tistim, ki se želijo naučiti nekaj novega. V DJ-akademijo sem vključen kot mentor ter predavatelj mladim in nadobudnim otrokom, ki tako kot jaz čutijo ljubezen do glasbe in želijo postati DJ. Vedno želim biti dober in pozitiven zgled vsem, še posebej pa mladim, saj so oni naša prihodnost. Tako je tudi v gasilstvu. Pravijo, da se kot gasilec rodiš. To poslanstvo me spremlja že od mladih nog, saj so bili gasilci že praded, ded in oče. Svoje znanje in izkušnje želim tudi sam prenesti na čim več mladih gasilcev in tako ohranjati tradicijo, ki je lahko v ponos vsem Slovencem."

Na Davorja so zelo ponosni domačini in predvsem člani PGD Šentjur, saj je ravno v teh dnen na gasilski šoli na Igu opravil usposabljanje za gašenje notranjih požarov. "Svoje znanje bom z veseljem predal tudi preostalim članom PGD Šentjur in ga uporabljal na prihodnjih intervencijah," je sklenil Davor.

