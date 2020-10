Po 25 letih na glasbeni sceni še vedno polni novih idej #video

V oddaji Pri Črnem Petru, ki bo na sporedu nocoj ob 20. uri na Planetu, bodo nastopili tudi fantje iz zdaj že legendarne skupine Kingston. Čeprav so na glasbeni sceni že več kot 25 let, pa se fantje prav nič ne ustavljajo. Tako bodo tokrat predstavili tudi svojo novo skladbo, ki je nastala v sodelovanju s Poskočnimi muzikanti. Pevec skupine Kingston Reno Čibej nam je zaupal še, kakšno glasbo fantje sami najraje poslušajo, ali so se kdaj spogledovali z narodnozabavno glasbo in kakšne načrte ima skupina za prihodnost.

Lahko rečemo, da je letošnje leto vse prej kot običajno. Kako drugačno je bilo za Kingstone?

Letošnje leto je bilo precej drugačno, tako kot večini glasbenikom je število nastopov čez glavno poletno sezono padlo praktično na nič. Nekaj nastopov smo vseeno imeli z upoštevanjem vseh ukrepov, vendar to se težko primerja z nastopi, ki smo jih bili vajeni do zdaj. Najbolj smo zato pogrešali koncerte in druženja pred nastopi in po njih. Edini plus je bil, da smo se lahko malce bolj posvetili svojim bližnjim in opravilom doma in na vikendih (smeh, op. p.).

V letu 2019 ste praznovali tudi svojo že 25-letnico svojega delovanja.

Petindvajset let ustvarjanja smo zaokrožili z lepim številom koncertov povsod po Sloveniji. Vsak nastop posebej je bil po svoje zanimiv, najbolj pa nam je ostalo v spominu zadovoljno in pozitivno občinstvo na naših koncertih.

Lahko rečemo, da ni dobre žurke brez katerega od hitov skupine Kingston. Kakšno glasbo pa člani skupine sami najraje poslušate?

Ustvarjamo glasbo, ki nam je všeč, vseeno pa vsi člani poslušamo tudi druge zvrsti. Od rocka, reaggeja, metala. Sam najraje poslušam ska, jazz in swing.

V oddaji Pri Črnem Petru boste nastopili tudi skupaj s skupino Poskočni muzikanti. Kako je nastalo to sodelovanje?

Začelo se je na pobudo Kingstonov. Večkrat smo namreč skupaj nastopali v različnih TV-oddajah in v živo na koncertih, zato je padla ideja, če bi se skupaj malo "zafrkavali" in tako je nastala skladba Jaz se zafrkavam, ki jo bodo lahko slišali tudi gledalci oddaje Pri Črnem Petru. Z ekipo in fanti smo se odlično ujeli, zabavali pa smo se tudi pri snemanju spota. Malce nam je sicer ponagajala ta zdravstvena kriza, kajti ravno na začetku epidemije smo nameravali skladbo predstaviti medijem in občinstvu, vendar smo morali nato celoten načrt prestaviti na jesenski čas.

Poskočni muzikanti preigravajo tudi narodnozabavne napeve. Ste se tudi Kingstoni kdaj preizkusili v tej zvrsti?

Na narodno domačo glasbo gledamo z vsem spoštovanjem, vendar mislim, da bomo ostali kar v našem stilu. Konec koncev to znamo najbolje in nardonozabavno glasbo prepuščamo tistim, ki to obvladajo in tudi dobro delajo.

Kakšne načrte imajo Kingstoni za prihodnost?

Največja želja je seveda, da se iz trenutne negotovosti čim prej vrnemo v staro "normalno" stanje. Predvsem pa si želimo nastopov, s katerimi se trudimo širiti pozitvno energijo, ki jo v teh časih kar precej primanjkuje.

