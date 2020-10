Izklesana brata tokrat čaka drugačna preizkušnja #video

V naslednji oddaji Preživetje v divjini, ki bo na sporedu v torek ob 21. uri na Planetu, bo na sporedu nekoliko drugačna preizkušnja. Polbrata Adis in Aleks, ki sta se bratsko povezala šele pred štirimi leti, bo Brane T. Červek peljal na posebno preživetje. Tokrat ne bomo spremljali brodoloma, ampak iniciacijo, ki pomeni smrt starega in začetek nečesa novega. Pred preizkušnjo smo se pogovarjali s starejšim od bratov, Adisom, ki je priznal, da ima pred preizkušnjo tudi nekaj pomislekov.

Povedala sta, da sta se bratsko povezala šele pred štirimi leti. Nam lahko kaj več poveste o tem?

Spoznala sva se, ko je bil Aleks star tri leta. Okoliščine pri ločitvi mojih staršev so bile pač take, da sva se začela družiti razmeroma pozno. Z očetom, pri katerem je živel polbrat, sva se v mojih otroških letih redkeje videvala, tako da posebnega stika nisva imela. Tudi sicer je on precej mlajši in tako zaradi starostne razlike nisva imela istih zanimanj. V časih moje pubertete sva bila z očetom večkrat dalj časa sprta, tako da se z bratom niti takrat nisva pogosto videla. Od njegovega 14. leta pa sva se začela aktivno družiti. Medtem sem tudi sam postal oče in bratu sem želel biti vzor. Začel se je zgledovati po meni in zdaj naju družijo podobne stvari, čeprav morda njegove poslikave telesa in pričeska kažejo ravno nasprotno. Ampak kdo sem jaz, da bi obsojal (smeh, op. p.).

Kako pogosto se zdaj družita in kaj najraje počneta skupaj?

Predvsem ob koncu tedna najdeva čas, saj je moj urnik med tednom precej natrpan. Starševske in družinske obveznosti, delo in rekreativni šport. Ko sva z bratom skupaj, zbudiva otroka v sebi. Čas pa najraje posvetiva treningom v fitnesu, bodibildingu, streetworkoutu. Poleti pa greva skupaj tudi plavat in kolesarit.

Oba imata tudi izjemno izklesano telo. Kako pogosto trenirata?

Jaz treniram od tri- do petkrat na teden. Odvisno od utrujenosti in prostega časa. V svetu fitnesa sem skoraj deset let. Pri osemnajstih letih sem padel kot nemalo najstnikov v depresijo, pri tem pa nisem želel nikogaršnje pomoči. V obdobju enega leta sem iz že tako suhe postave shujšal še bolj in prišel na 66 kilogramov. Takrat sem udaril po mizi in si rekel dovolj. Kot samouk sem se lotil treningov, anatomije, preučevanja telesa. Dvignil sem si samozavest, fizično pripravljenost in si skozi nove cilje v življenju utiral pot kot tank. Fitnes svet mi je postavil življenje na prave tirnice in brez tega preprosto ne morem živeti.

Zakaj pa sta se skupaj želela preizkusiti na tej zahtevni preizkušnji, ki jo je za vaju pripravil Brane T. Červek?

Na nobeni podobni preizkušnji še nisva bila. Po rojstvu hčerke sem sam nekoliko zatrl želje po nekih adrenalinskih izzivih, kar je verjetno normalno. V Preživetju v divjini pa sva se želela preizkusiti ravno zato, ker je to popolno nasprotje tega, kar midva v življenju počneva. To bo verjetno čisto drugačna fizična in psihična preizkušnja za naju in najini telesi.

Sta pred tem imela kaj izkušenj s tehnikami preživetja?

Nobenih. Enkrat sem sicer v sanjah bil Bear Grills in sem v gozdu zakuril ogenj, ampak to verjetno ne šteje (smeh).

Vas pred preizkušnjo v oddaji Preživetje v divjini kaj posebej skrbi?

Največja skrb je žeja, strah pred dehidracijo. Nebom izključil lakote, ampak brez vode telo ne funkcionira kot je treba. Človeško telo je sestavljeno iz 80% vode, tako da pomanjakanje le te telo resnično pripelje na rob. Ne sme vas zvesti najina fizična podoba. Saj je to v tem preizkusu najin največji sovražnik. Velika mišična masa, visoka poraba kalorij in posledično hitrejša nagnjenost dehidraciji. Vem, da sem Primorec rojen Koprčan, ampak nekje globoko v sebi skrivam tudi strah pred globino. Plavanje bo vključeno v to preizkušnjo, tako da bodo živci na preizkušnji tudi tukaj.

Posebna preizkušnja v oddaji Preživetje v divjini bo na sporedu vsak torek ob 21. uri.

