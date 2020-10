Humorist je tudi strasten kuhar, njegova specialiteta pa verjetno ni za vsakega #video

"Za kuhanje me je že v otroštvu navdušila mama. Z očetom sta bila 15 let oskrbnika planinske koče in tam se je kuhalo na veliko, zato sem tudi sam rad priskočil na pomoč," je o tem, kdo ga je navdušil za kuhanje, povedal Boštjan, ki najraje kuha za svojo družino. Poudarja, da je v kuhinji samouk in da dobrega kuharja naredi predvsem ljubezen do kuhanja.

Za kuhalnico je že prijel tudi v oddaji Pri Črnem Petru. Foto: Ana Kovač

Najraje pripravlja jedi na žlico, za katere pravi, da so najboljše, ko so pogrete, pa pečenko in pravo slovensko potico. Kaj pa je njegova specialiteta? "Moja specialiteta so pljučni štruklji. Ta jed se na naši domači mizi ponavadi znajde kot nedeljsko kosilo."

Čeprav je velik ljubitelj teh štrukljev, pa ravno te jedi nikoli ne bi naročil v gostilni. "Dandanes jih ne znajo več narediti. Pa tudi sicer ljudje drobovine ne jedo prav radi," nam je v smehu povedal zabavni poštar Peška.

Nad njegovimi kuharskimi veščinami so navdušeni tudi njegovi prijatelji. Foto: Ana Kovač

Čeprav je z leti v kuhinji nabral že kar nekaj izkušenj, pa se je tudi njemu zgodilo, da mu v kuhinji ni šlo vse po načrtu.

"Kuhanje je posebna umetnost, in če nisi pri stvari, se rado kaj zalomi. Ne bom pozabil, kako je bilo, ko sem za božič delal potico. Pred valjanjem testa sem premalo pomokal prt, zato se je testo prijelo nanj. Čeprav sem vložil že kar nekaj truda v to potico, mi ni preostalo drugega, kot da vse skupaj vržem v smeti in začnem od začetka."

