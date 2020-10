Nov podvig Jasne Kuljaj: Če je zmogla Nuša Derenda, bom tudi jaz! #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nocojšnji oddaji Pri Črnem Petru bo Jasna Kuljaj gostila tudi prav posebno druščino. Gre za pohodnike iz brežiške občine, ki prisegajo na hojo brez obuval, nad čemer jih je navdušil Lojze Ogorevc. Voditeljico je razlog, zakaj to počnejo, tako navdušil, da se je odločila tudi sama to preizkusiti, priznala pa je tudi, da ji je bilo v velik užitek tokratno oddajo voditi brez visokih pet.

"Resnica je, da se visokim petam izogibam, kolikor se le lahko. V oddaji, ki si jo bodo gledalci ogledali nocoj, sem uživala, kot že dolgo ne. Končno sem se lahko sezula in večji del oddaje preživela bosa. Brez pet si tudi bližje ljudem. Visoke pete te ponesejo nekam v višave, zgoraj pa si bolj sam," je v smehu povedala Jasna Kuljaj.

Jasna Kuljaj in Alja Prgin bosta v tokratni oddaji odvrgli visoke pete. Foto: Bojan Puhek

Sicer pa verjame, da si bos bolj v stiku sam s sabo in z zemljo. Tokratni bosonogi gostje, ki po svetu vandrajo brez čevljev, pa so Jasni dali tudi nekaj novih zamisli, tako da je po snemanju celo prepešačila enega od dolenjskih travnikov popolnoma bosa.

"Me je precej 'bodikalo' v stopala, tako da sem na koncu obula nogavice in naredila kompromis. Superge pa sem nesla v rokah. V bodoče si bom privoščila več bosonogih trenutkov. Z vodjo bosonožcev Lojzetom Ogorevcem sva se dogovorila, da se bom udeležila tudi enega od naslednjih bosih pohodov," je ponosno povedala Jasna in nato hudomušno pripomnila: "Če je zmogla Nuša Derenda, bom tudi jaz!"

Zabavna glasbena oddaja Pri Črnem Petru bo na sporedu NOCOJ ob 20. uri na Planetu.

