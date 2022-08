O tem vas želi mlada igralka podučiti z današnjo dramo

Na Planetu si boste lahko nocoj ob 21.45 ogledali dramo Kradljivka knjig (The Book Thief), v kateri bodo v glavnih vlogah nastopili Emily Watson, Geoffrey Rush in Sophie Nélisse. Glavni igralci so v enem izmed intervjujev spregovorili o svojem najljubšem načinu branja knjig, kako so se ujeli med snemanjem in pa kaj je glavni cilj, ki so ga želeli s snemanjem tega filma doseči pri gledalcih.

Zgodba drame Kradljivka knjig (The Book Thief) govori o mladem dekletu (Sophie Nélisse), ki je po izgubi družine poslana k rejnikom (Geoffrey Rush, Emily Watson) v nacistično Nemčijo. Tam svojo ljubezen do branja uporabi kot način za upor proti vzponu nacizma.

V začetku intervjuja za Entertainment Tonight so glavni igralci sprva spregovorili o tem, ali imajo raje branje klasičnih knjig ali spletnih knjig na iPadu. Prva je spregovorila Sophie Nélisse: "Sama sem malce odvisna od uporabe iPada, ampak ne za branje knjig. Ljubše mi je namreč dejansko obračanje strani v knjigi in dejanski vonj knjige, zlasti nove. Zelo rada berem, ampak vseeno rada uporabljam tudi iPad za izdelavo videoposnetkov. Vseeno pa zagovarjam dejstvo, da je tudi samo branje zelo pomembno."

Geoffrey Rush jo je nato dopolnil: "Ko bodo lahko v branje na iPadu v aplikacijo zajeli tudi veter med obračanjem strani in vonj same knjige, bom mogoče razmislil, da bi tudi na takšen način prebral kakšno knjigo. Ampak sam se s tem novodobnim načinom branja nekako ne morem poistovetiti. To zame preprosto ni tako prijetna izkušnja."

Novinarja je nato zanimalo, kako so med seboj ustvarili pristno družinsko kemijo, ki se lepo odraža na filmskih platnih. Igralka Emily Watson je razkrila: "Z Geoffreyjem sva skupaj delala že prej, zato sem vedela, da se bova tudi tokrat dobro ujela." Geoffrey jo je nato dopolnil: "Imeli smo teden ali dva priprav, ampak v tem času lahko vadiš bore malo stvari. Imeli pa smo srečo, ker smo začeli s snemanjem veliko prizorov v kuhinji – glavnem prostoru za srečanje celotne družine, ki je obenem tudi zatočišče v hiši s toplim vzdušjem. Hitro pa se je prebudil tudi starševski nagon, saj je k nama prišla majhna deklica, za katero je bilo treba poskrbeti."

Geoffrey Rush in Sophie Nélisse med prizorom iz filma Kradljivka knjig. Foto: IMDb

Novinar je mlado Sophie nato vprašal, koliko zgodovinskega ozadja o drami Kradljivka knjig (The Book Thief) ji je bilo poznanega že pred snemanjem. "Moje vedenje je bilo zelo okrnjeno. Morala sem pogledati veliko filmov s podobno tematiko. Vesela sem bila, ker smo snemali v Berlinu, kjer sem samo med sprehodom skozi mesto videla raznolike opomnike na to, kar se je tam dogajalo. To se mi je zdelo zelo zanimivo in je predstavljalo tudi glavni razlog, zakaj sem želela posneti ta film," je pojasnila.

Nato je Sophie dodala: "Želela sem si doseči predvsem to, da bi se vsi moji prijatelji, ki bi si film ogledali, iz njega tudi nekaj naučili. Zdi se mi namreč, da moja generacija nima dovolj znanja o tem velikem in pomembnem delu zgodovine. Če bom s tem filmom razširila znanje o tej temi, bom morebiti lahko pripomogla k temu, da se bo o tem vedelo še nadaljnjih 40 let."

Za zaključek je besede mlade igralke potrdila tudi Emily Watson, saj je dejala: "Gre za izjemno pomembno zgodbo, ki bi jo moral vsak gledalec vzeti zelo resno. Sama menim, da če bomo s tem filmom izobrazili mlajše generacije najstnikov, bomo tako zmagali in dosegli zastavljen cilj."

