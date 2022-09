Po tej vlogi se je mladi igralec v šoli raje družil z učitelji. Le zakaj?

Nocoj ob 19.45 si boste na Planetu lahko ogledali pustolovsko dramo Deček nevihte (Storm Boy). V njej bodo v glavnih vlogah nastopili Finn Little, Jai Courtney in Geoffrey Rush. Najmlajši član zasedbe Finn Little je v enem izmed intervjujev razkril, kako se je znašel med snemanjem s samimi odraslimi osebami in enim dobitnikom oskarja.

Pustolovska drama Deček nevihte (Storm Boy) pripoveduje o Michaelu Kingleyju (Geoffrey Rush), uspešnem upokojenem poslovnežu in dedku, ki se mu začnejo prikazovati slike in podobe iz preteklosti, a jih sprva ne zna razložiti. Posledično je primoran obuditi spomine na svoje dolgo pozabljeno otroštvo in odraščanje na izolirani obali. Svoji vnukinji tako začne pripovedovati zgodbo, kako je kot deček (Finn Little) rešil in vzgojil izjemnega pelikana po imenu gospod Percival. Njune pustolovščine ter vez, ki sta jo spletla, so imele ogromen vpliv na njegovo celotno življenje in življenja drugih okoli njiju.

Pustolovska drama Deček nevihte (Strom Boy) je nastala na podlagi istoimenskega romana, obenem pa predstavlja tudi sodobnejšo različico istoimenskega filma iz leta 1976. Mladega dečka, ki v filmu uprizarja spomine iz otroštva Michaela Kingleyja (Geoffrey Rush), igra Finn Little, ki je bil v času snemanja star komaj 12 let.

Kljub mladosti pa je v enem od intervjujev razkril, da se je na snemanje pustolovske drame ustrezno pripravil: "Pogledal sem film iz leta 1976, ker sem želel videti, o čem dejansko govori zgodba, kako je bila predstavljena takrat, obenem pa mi je to pomagalo tudi pri tem, da sem uvidel, kaj bodo od mene na snemanju pričakovali."

Finn Little in Geoffrey Rush. Foto: IMDb Mladenič je med nastajanjem filma sodeloval tudi s prejemnikom prestižne nagrade oskar Geoffreyjem Rushem. "To je bilo krasno, saj je Geoffrey neverjetna oseba. V rokavu vedno skriva kup nasvetov, obenem pa je tudi zelo zabaven. Z njim mi je bilo v užitek delati," je razkril.

Finn je bil med snemanjem neprestano obdan z odraslimi osebami, ampak se je med njimi odlično znašel, obenem pa je to vplivalo tudi na njegovo obnašanje, ko se je po koncu snemanja vrnil v šolo. "Prej sem se v šoli vedno družil samo s sovrstniki. Ko pa sem se po koncu snemanja vrnil v šolske klopi, sem čas med kosilom vedno preživljal z učitelji, ker mi je tako prišlo v navado svoj čas preživljati z odraslimi osebami," je pojasnil.

Pomembno vlogo v pustolovski drami Deček nevihte (Storm Boy) pa igrajo tudi pelikani, ki so mlademu igralcu sprva pognali strah v kosti. "Ko sem jih prvič srečal, sem se jih bal, med snemanja pa se je to povsem spremenilo. Res so se mi prikupili, saj gre za čudovite ptice," je ob koncu razkril mladi igralec.

