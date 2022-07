Med snemanjem te uspešnice ga je na domu obiskala vsiljivka

Nocoj si boste na Planetu lahko ob 19.45 ogledali akcijski film z naslovom John Wick. V glavni vlogi bo nastopil Keanu Reeves, ki je v enem izmed intervjujev razkril, kako zahtevne so bile njegove priprave na to vlogo in da je med snemanjem doživel nepričakovan obisk na domu.

V nocojšnji akciji boste lahko spoznali legendarnega morilca Johna Wicka (Keanu Reeves), ki je po poroki z ljubeznijo svojega življenja opustil svoj poklic. Zaradi njene nenadne smrti John globoko žaluje. Ko sadistični mafijec Iosef Tarasov (Alfie Allen) in njegovi razbojniki ukradejo Johnov cenjeni avto in ubijejo kužka, ki je bil zadnje darilo njegove žene, John sproži neusmiljeni morilski stroj v sebi in se želi maščevati. Medtem Iosefov oče (Michael Nyqvist) – Johnov nekdanji kolega – razpiše veliko nagrado za Johnovo glavo.

V začetku intervjuja je Keanu Reeves najprej razkril, koliko ljudi je v filmu ustrelil v vlogi Johna Wicka: "Mislim, da več kot 55. Mogoče 60." Igralec je nato priznal, da je bilo sodelovanje z režiserjema Chadom Stahelskim in Davidom Leitchem polno velikih pričakovanj: "Želela sta snemati dolge prizore in od igralcev zahtevala, da smo dejansko delali to, kar sta od nas pričakovala. Posledično sem moral za vlogo ustrezno trenirati."

Glavni igralec je razkril, da je bilo zabavno igrati junaka, ker si neranljiv. To je pojasnil takole: "Kot sem že rekel, v filmu ustrelim veliko ljudi, kar mi daje nekakšno moč. Vseeno mi je bil pri igranju lika najbolj všeč razlog, zakaj počne to, kar počne."

Novinar ga je vprašal, kaj točno so zajemali njegovi treningi priprav na vlogo. Keanu je odgovoril: "Že nekaj mesecev prej sem se udeleževal treninga streljanja s pištolo, treningov juda in jiu-jitsuja, s katerima sem osvojil nekaj gibov svojih padcev in kako na tla vreči druge. Obenem sem vadil vožnjo avtomobilov, saj sem moral osvojiti obračanje za 180 in 360 stopinj."

Ob koncu intervjuja je glavni igralec akcije John Wick spregovoril še o neprijetni izkušnji nepričakovanega obiska na domu, ki ga je doživel med snemanjem uspešnice. "Ob štirih zjutraj sem se zaradi hrupa prebudil in videl senco na vratih. Spraševal sem se, kaj naj storim," je dejal Keanu, novinar pa ga je vprašal, ali se je vživel v vlogo Johna Wicka.

Keanu mu je odvrnil: "Ne, saj sem bil gol pod rjuhami, ko sem zaslišal čudne zvoke. Spraševal sem se, ali je oseba oborožena, ali gre za moškega ali žensko in kaj hoče. Ko sem zaslišal glas, sem ugotovil, da je ženska, ki verjetno ni oborožena. Rekel sem si: 'Dobro, pojdi se obleč.'"

