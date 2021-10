Kako resna je poškodba Nives Orešnik? #video

V oddaji Exatlon, ki jo na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 19.45, se je na enem od poligonov poškodovala Nives Orešnik, zato so jo s poligona odpeljali v reševalnem vozilu. Bo osebna trenerka in nekdanja mis Slovenije sploh lahko nadaljevala tekmovanje?

Nives je pri spustu po toboganu nekoliko nesrečno pristala v vodi in se udarila v glavo. Zaradi slabega počutja so jo z reševalnim vozilom odpeljali na zdravniški pregled.

"Ko sem videl, da se je z glavo udarila, me je zaskrbelo. Upam, da bo vse v redu in da bo lahko nadaljevala Exatlon, saj vem, da ima željo in je tudi sposobna še marsikaj pokazati. Verjamem, da se kmalu vrne in nadaljuje," je povedal njen zaskrbljeni partner Andrei Lenart, ki je na istem poligonu, kjer se je pripetila nezgoda, pokazal največ spretnosti in zbranosti ter osvojil dragoceno medaljo. Uspeha ni mogel preveč proslaviti, saj je bil zaskrbljen zaradi poškodbe svoje boljše polovice.

Nocoj sicer tekmovalce čaka pomemben dvoboj za vilo, ki ga obe ekipi jemljeta zelo resno. Ali bo rdečemu Triglavu na poligonu lahko pomagala tudi Nives Orešnik, pa izveste v nocojšnji oddaji.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45. Spremljate ga lahko tudi na omrežjih Facebook in Instagram.

