Barovka Lara v solzah: Žiga je moja največja napaka #video

V urah po veliki otvoritvi se je Lara zlomila. V solzah se je opravičevala očetu in celo izjavila, da je to, kar se je dogajalo med njo in Žigo, njena največja napaka.

V resničnostnem šovu Bar je vse bolj napeto. Divjajo ne le strasti in hormoni, temveč zaradi samega dela v lokalu prihaja tudi do prvih resnih trenj. Več izveste že nocoj ob 21. uri na Planetu. Ne zamudite!

Že po prvi strastni noči, ko sta golobčka med drugim rušila omarice v kopalnici in si pridelala kar nekaj prask in tudi kakšno buško, je Lara izjavila, da se to, kar se je zgodilo med njo in Žigo, ne sme več ponoviti. A zarečenega kruha se največ poje in Lara je, še preden je dodobra padla noč, znova pristala v Žigovem objemu.

Njuna strast je divjala ves teden in v večernih epizodah Bara na Planetu ste lahko gledali, kako se nikakor nista mogla držati stran drug od drugega. Tudi v sobotni oddaji v živo, ko sta ju voditelja Jasna Kuljaj in Domen Kumer soočila z njunimi podivjanimi hormoni in dejstvom, da seksata pred vso Slovenijo, se nista posebej trudila zagovarjati.

A po torkovi veliki otvoritvi bara na Kongresnem trgu 3 ni zaradi dela počilo le med tekmovalci, nekaj se je zlomilo tudi v Lari. V solzah se je opravičevala svojemu očetu - spomnimo: v predstavitvenem videu je povedala, da je njena največja želja v življenju, da bi bil oče ponosen nanjo - ter celo skesana izjavila, da je to, kar se je dogajalo med njo in Žigo, njena največja napaka. Ter da bo odslej moralo biti vse drugače … Kratek izsek Larine izpovedi si poglejte v spodnjem videu.

Kaj vse je Lara še izrekla v trenutku, ko so jo preplavili občutki slabe vesti, sramu in krivde? Se je odločila, da temu, kar se plete med njo in Žigo, za vselej naredi konec ali je znova popustila strastem in se mu spet predala?

Izvedeli boste nocoj v novi epizodi Bara, ki bo na sporedu ob 21. uri na Planetu. Ne zamudite!

Je pa prav Lara, ki je že tako v precej slabi koži, od menedžerja Emija prejela še opozorilni karton. Kaj se je dogajalo in ali je zato ogrožen njen obstoj v šovu, preverite TUKAJ!