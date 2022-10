Strašenje in vpitje zamaskirane vzgojiteljice, pet obtoženih zaradi nasilja nad otroki #video

Posnetek, ki je v začetku meseca postal viralen, prikazuje več delavcev v vrtcu Lil' Blessings Child Care v Misisipiju, kjer strašijo malčke zaradi njihovega obnašanja. Za masko iz filma Krik se skriva Sierra McCandless, sliši pa se tudi eno od zaposlenih, ki zamaskirani pošasti reče, naj se izogiba malčkov, ki so bili pridni, in pravi: "Pusti jo pri miru."

Otroci se niso prav nič zabavali, ampak od strahu neutolažljivo jokali. Foto: posnetek zaslona Twitter/christoq

"Državni in okrožni tožilec sta se že sestala s starši otrok, ki so bili vpleteni v incident. Seznanila sta jih z morebitnimi kazenskimi ovadbami, ki bi lahko bremenile zaposlene," je po dogodku izjavil šerif okrožja Monroe Kevin Cook.

Daycare workers at Lil’ Blessings Child Care in Hamilton, Mississippi thought it would be a great idea to scare the bejesus out of the kids using a 'Scream' mask.



The video is currently being investigated for possible criminal referrals and four employees have been fired. 😱😡 pic.twitter.com/Dptq1vpH8H