Nasveti pred nakupom otroškega skiroja za vrtec in šolo!

Oglasno sporočilo

Izbira skiroja je danes vse prej kot enostavna, saj je ponudba vedno bolj pestra. Pred nakupom je treba pomisliti na mnogo dejavnikov, ker se otroci med seboj močno razlikujejo. Zato vam v nadaljevanju predstavljamo nekaj nasvetov, s pomočjo katerih bo nakup skiroja za vrtec in šolo bolj brezskrben.

#1 Pri izbiri skiroja upoštevajte namen njegove uporabe

Skiroji so vedno bolj priljubljeno prevozno sredstvo, prav tako pa so odličen rekvizit za aktivno preživljanje prostega časa. Zato lahko v ponudbi skirojev naletite na najrazličnejše modele, ki jih lahko uporabljate v različne namene.

Če svojemu otroku kupujete skiro za šolo ali vrtec, potem se osredotočite na ponudbo klasičnih modelov, ki popolnoma zadovoljijo vse potrebe in zahteve vsakodnevne vožnje.

Otroci lahko na skirojih izvajajo marsikatere vragolije in akrobacije, vendar le, če imajo skiro za trike. Zanj velja, da je v takšnih primerih bolj vzdržljiv in tudi bolj varen.

#2 Pri izbiri skiroja upoštevajte starost otroka

Otroci običajno začnejo voziti otroški skiro pri dveh letih. Logično je, da je to njihov prvi skiro, zato bodo imeli na začetku težave z ravnotežjem. V tem primeru je priporočljivo izbrati skiro s tremi kolesi, ki je veliko bolj stabilen in lažje vodljiv.

Ko so otroci starejši, so praviloma tudi bolj spretnejši. Večina od njih tudi že obvlada kolo, zato lahko svojemu šolarju brez težav kupite skiro za šolo, ki ma le dve kolesi. Seveda pa včasih niti šestletni otroci še niso dovolj zreli za dvokolesni skiro. Razlog za to so slabše razvite motorične sposobnosti.

#3 Dobro pomislite na otrokove motorične sposobnosti

Na izbiro skiroja močno vplivajo tudi motorične sposobnosti, kot so ravnotežje, koordinacija, moč in druge. Te se pri nekaterih otrocih razvijajo hitreje, pri drugih pa počasneje. Zato ni nujno, da mora vaš petletnik že imeti dvokolesni skiro, če ga imajo že vsi drugi petletni otroci okoli njega.

Najprej morate torej pomisliti na to, kako spreten je vaš otrok, koliko je telesno aktiven, ali ima morda težave z ravnotežjem in koordinacijo. Šele takrat boste dobili jasnejši odgovor na to, kakšen skiro za vrtec ali šolo izbrati. V grobem velja, da je za manj spretne otroke priporočljivo izbrati skiro s tremi kolesi, za spretnejše pa skiro z dvema kolesoma.

#4 Izberite primerno velikost skiroja

Potem ko ste se odločili, ali boste svojemu otroku kupili skiro z dvema kolesoma ali tremi kolesi, je čas, da izberete njegovo primerno velikost. Ta je v največji meri odvisna od otrokove telesne višine in fizičnih sposobnosti.

Pri izbiri velikosti skiroja morate biti pozorni na več dejavnikov:

Višina krmila , ki mora biti pri skiroju za vrtec in šolo nekje med trebuhom in komolcem. Če je krmilo previsoko, potem lahko v primeru nesreče povzroči poškodbe obraza.

, ki mora biti pri skiroju za vrtec in šolo nekje med trebuhom in komolcem. Če je krmilo previsoko, potem lahko v primeru nesreče povzroči poškodbe obraza. Teža skiroja, pri čemer velja, da so praviloma manjši skiroji za šolo in vrtec tudi lažji in zato lažje vodljivi za manjše otroke. Veliki skiroji so za majhne otroke bistveno prezahtevni, čeprav so zaradi daljše medosne razdalje stabilnejši.

Večina majhnih skirojev ima nosilnost do sto kilogramov, kar pomeni, da teža otroka ni velik omejitveni dejavnik pri izbiri skiroja, še posebej če izbirate kakovostne skiroje.

#5 Kakšna kolesa izbrati?

Velikost skirojev je sorazmerna z velikostjo koles. To pomeni, da imajo manjši skiroji manjša kolesa, večji skiroji pa večja kolesa:

na manjših skirojih boste naleteli na velikosti koles 100 mm, 120 mm in 125 mm,

na večjih skirojih boste naleteli na velikosti koles 145 mm in 180 mm.

Upoštevajte, da bo skiro s 145-milimetrskimi kolesi zelo majhnim otrokom povzročal velike težave tako pri ravnotežju kot tudi pri upravljanju. Ko pa otroci pridobijo izkušnje in ko zrastejo, pa bodo lažje vozili skiro z večjimi kolesi. Skiroji z večjimi kolesi so namreč pri višjih hitrostih stabilnejši.

Kolesa so lahko plastična, napihljiva ali silikonska. Običajno so prilagojena starostni skupini in izkušenosti otrok. Hkrati ne pozabite preveriti, kakšni so ležaji. Kakovostnejši skiroji so opremljeni z ležaji ABEC, ki zagotavljajo gladko vrtenje koles.

#6 Na koncu se osredotočite še na detajle

Na koncu seveda ne pozabite še na vse drobne detajle, ki pa so za otroke lahko zelo pomembni:

Pri izbiri upoštevajte predvsem otrokove želje glede barve, motivov in potiskov, saj so ti ključnega pomena za to, ali bo otrok skiro vozil z veseljem ali ne.

Nekateri modeli se preprosto zložijo, kar omogoča lažje nošenje in shranjevanje.

Preverite način zaviranja, ki se razlikuje med posameznimi modeli skirojev.

Skiroji so lahko izdelani iz različnih materialov. Zato morate na tem mestu preveriti, kako trden je skiro, saj je pričakovati, da bodo obremenitve na njem velike. In pri tem nikakor ne varčujte, saj bo vaš otrok lahko dolgo uporabljal le kakovosten skiro za vrtec in šolo.

Naročnik oglasnega sporočila je G-SPORT.