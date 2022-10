Kdo je mož, ki bo številnim slovenskim otrokom plačal položnico za vrtec?

"Predvidenih finančnih sredstev za plačilo oskrbnine za vrtec je od 1,5 do 2 milijona evrov," pojasnjujejo v Fundaciji Boštjana Bandlja, v kateri so se odločili za donacije za plačilo oskrbnine za vrtec za oktober.

Kdo bo na razpisu uspešen? "Na podlagi podatkov o predvideni višini oskrbnine, ki jih bodo posredovali prijavitelji ob prijavi na razpis, bodo vloge odobrene do zneska 1,8 milijona evrov, po pravilu časa prispetja pravilne in popolne prijave," odgovarjajo. Prijave bodo tako obravnavane po sistemu vrstnega reda, kdor prej odda popolno prijavo, ima prednost. Preostali se bodo uvrstili na rezervni seznam.

Postavljen je le en pogoj: toliko morate biti stari

Prijavijo se lahko slovenski državljani, rojeni v letu 1989 ali kasneje, ki so starši ali skrbniki otroka, ki obiskuje vrtec v Sloveniji.

Prijavo je mogoče oddati od 22. septembra do 20. oktobra. Prijavite se lahko tukaj.

"Razpis poteka zelo dobro - v le nekaj dneh je bilo odobrenih več kot osem tisoč vlog in s tem rezerviranih že 1,8 milijona evrov sredstev. Nove vloge še vedno vsak dan prihajajo, vendar so uvrščene na rezervni seznam. Za izvedbo projekta je predvidenih do dva milijona evrov sredstev, tako da predvidevamo, da bo po izplačilu oktobrskih oskrbnin na voljo še nekaj sredstev za odobritev nekaterih vlog z rezervnega seznama," trenutno stanje opisujejo v fundaciji.

To, ali bo razpis ponovljen in v kakšni obliki, za zdaj še ni znano. Gre za odločitev, ki jo bodo v fundaciji sprejeli v prihodnjih mesecih, ko bo jasno, kakšni bodo nadaljnji projekti.

Kdo je Boštjan Bandelj?

O ustanovitelju Fundacije Boštjana Bandlja ni mogoče najti veliko informacij. Študiral je na fakulteti za elektrotehniko in ekonomski fakulteti v Ljubljani, nato se je zaposlil v Holdingu Slovenske elektrarne, kasneje končal podiplomski študij na fakulteti za elektrotehniko in pridobil naziv magister znanosti. Leta 2008 je ustanovil podjetje Belektron, ki se je razvilo v enega globalno največjih neodvisnih trgovcev z letnim prometom več kot 300 milijonov ton emisijskih kuponov.

Kot pojasnjujejo v fundaciji, je k ustanovitvi "vodila osebna želja ustanovitelja, da pomaga ljudem v različnih življenjskih okoliščinah, ko je pomoč zanje dobrodošla in jim lahko olajša neko finančno ali drugačno stisko. Še posebej, če v takih primerih posamezniki niso deležni nekih formalnih oblik pomoči."

Zato so se tudi odločili za aktualen razpis, s katerim želijo pomagati mladim družinam, ki so navadno močno obremenjene z vsakdanjimi stroški, kot so posojilo, najemnina za stanovanje, strošek vrtca … Namen fundacije je po njihovih besedah dobrodelen in splošno koristen.

Denar za prvi razpis je zagotovil …

"Vir financiranja fundacije v letu 2022 je v celoti zagotovil njen ustanovitelj, g. Bandelj," odgovarjajo v fundaciji, kjer ne izključujejo možnosti, da bi pri nadaljnjih projektih združili moči z drugimi donatorji in podprli možnost dodatnega zbiranja donacij, da bi lahko izvedli še večje projekte.